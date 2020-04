Les Espagnols ne renoncent pas à Tinder et battent des records

Bien que la détention garde presque tous les Espagnols à la maison, la vérité est que les chiffres de Tinder suggèrent que le service est plus vivant que jamais. Pas tellement quand il s’agit de rencontres, mais plutôt l’utilisation accrue que beaucoup font du service de messagerie inclus dans l’application.

Et c’est que selon les chiffres officiels communiqués par l’entreprise elle-même, l’Espagne est l’un des pays où les conversations ont le plus augmenté depuis début mars (30%) et où les conversations se sont allongées en moyenne (26%). De plus, si vous ajoutez les chiffres du monde entier, le dimanche 29 mars, un record a été battu dans l’application, qui a enregistré plus de 3 000 millions de balayages.

L’Espagne est suivie par d’autres pays confinés qui ont également connu une croissance, parmi lesquels l’Italie, la France et le Royaume-Uni se distinguent, avec des augmentations de 29%, 23% et 12%, respectivement. Cependant, l’Espagne est le deuxième pays d’Europe avec la plus forte augmentation, seulement derrière l’Italie avec 28% en termes de durée moyenne des pourparlers, qui reste aux 26% mentionnés.

Passeport Tinder et valeur de distance

La société souligne également que l’une de ses fonctionnalités les plus récentes, Passport, qui permet aux gens de se connecter avec d’autres parties du monde même s’ils ne se trouvent pas au même emplacement physique, a connu une utilisation accrue. Ces données contraste avec les déclarations de certains utilisateurs espagnols, qui dans des conversations avec Hypertextual a souligné qu’ils avaient fermé leur compte – au moins temporairement – par peur d’attraper COVID-19.

Par conséquent, il semble que la tendance soit de concentrer l’utilisation de l’application dans les conversations plutôt que dans les rendez-vous, du moins cela est démontré par les données révélées aujourd’hui par l’entreprise et cela va sûrement changer à mesure que les restrictions seront progressivement levées; Bien qu’une chose soit claire: il faudra beaucoup de temps pour retrouver la normalité, mais cela ne signifie pas que les Espagnols et les Espagnols ont abandonné Tinder.

