Les étapes d’un jeu en direct: comment les communautés gravitent autour des jeux difficiles et trouvent du plaisir

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci.

Un jeu en ligne, créé par un développeur respecté et / ou faisant partie d’une franchise bien-aimée, et / ou qui est à couper le souffle, lance avec des problèmes techniques majeurs et reçoit une série de critiques négatives. De là, les choses empirent. Peut-être que certaines fonctionnalités promises ne sont pas dans le jeu. Peut-être que le jeu est incroyablement bogué. Peut-être que les fans peuvent voir la différence entre la toile et le nylon.

Quelle que soit la raison, le jeu devient un sac de boxe. Les articles continuent de sortir. Les fans continuent de se plaindre en ligne. Les joueurs qui ont acheté le jeu le jour 1 en espérant un produit raffiné sont scandalisés. Les gens qui n’ont pas acheté le jeu sont amusés. Et un jeu très attendu et très cher a maintenant la réputation d’être un feu de benne à ordures.

Tous les regards sont tournés vers le développeur. Peuvent-ils éventuellement retourner cette chose?

Cette question a été posée et a reçu plusieurs réponses au cours de la dernière décennie. Final Fantasy XIV, Destiny, No Man’s Sky: ces jeux, et bien d’autres, ont prouvé qu’aucun lancement n’est trop désastreux pour s’en remettre. Pourtant, avec l’explosion de la scène indie au cours de la dernière décennie et la démocratisation du développement de jeux via des plates-formes accessibles comme Steam et itch.io, il n’y a jamais eu autant de choses géniales à jouer à tout moment.

Alors, qu’est-ce qui incite les joueurs à rester avec des jeux qui se lancent en buggy ou cassés? Qu’est-ce qui motive les joueurs à revenir à un jeu tous les jours, même lorsque les problèmes de connectivité signifient qu’ils ne peuvent parfois même pas y jouer? Pourquoi les joueurs passent-ils du temps à parler de jeux sur les babillards électroniques et les réseaux sociaux alors que le reste du monde du jeu a déjà évolué, rejetant ces titres comme des “jeux morts”?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes tournés vers Reddit et Twitter à la recherche de joueurs passionnés par les jeux qui font mauvaise impression. Certains ont vu leur jeu de prédilection trouver la rédemption. Les joueurs de No Man’s Sky et de Final Fantasy XIV ont traversé le pire et peuvent maintenant profiter de certains des meilleurs jeux de service en direct disponibles. D’autres – comme les gens qui publient dans r / GhostReconBreakpoint, r / AnthemTheGame et r / fo76 – attendent toujours leur retour. Dans l’ensemble, nous avons parlé à environ 40 joueurs qui croient que les jeux peuvent s’améliorer, et le font souvent, avec le temps.

Le lancement de Rocky

Pas plus tard qu’en septembre 2019, le cycle a recommencé.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, la dernière entrée de la longue série d’action furtive d’Ubisoft, est le jeu de service le plus récent à être lancé avec des critiques négatives et des ventes décevantes. Nous lui avons donné un 4 en septembre, faisant l’éloge de sa mécanique d’infiltration et des tirs à la tête satisfaisants, mais estimant que, dans l’ensemble, c’était un méli-mélo d’idées timides. La presse négative et les faibles ventes ont été suffisamment fortes pour qu’Ubisoft ait lancé plusieurs gros jeux au cours du prochain exercice. Une grande partie de la communauté Ghost Recon au sens large a évité Ghost Recon Breakpoint, choisissant plutôt de s’en tenir à son prédécesseur toujours actif, Ghost Recon: Wildlands.

Breakpoint n’a pas vraiment dépassé cette phase. Bien qu’Ubisoft ait publié un patch en novembre qui a apporté plus de 100 modifications, le tireur de butin a encore un long chemin à parcourir, et doit encore prouver, pour de nombreux joueurs, qu’il y a une raison pour laquelle il doit exister du tout, dans un monde où The Division 2 et Ghost Recon: Wildlands – des jeux qui proviennent du même éditeur et présentent de nombreuses mécaniques similaires – ont toujours des communautés actives.

“J’ai ressenti une véritable vague de soulagement quand j’ai entendu les rotors de l’AH-6 au-dessus de ma tête et j’ai su que mes copains étaient venus me sauver.”

Même ainsi, certains joueurs ont trouvé beaucoup de choses à apprécier (et à publier). La joueuse de Breakpoint Mizu, membre actif du sous-r / r GhostReconBreakpoint, a déclaré à GameSpot la fois où le transport de son équipe s’est retrouvé à la fin des affaires d’un lanceur de missiles sol-air.

“Le pilote savait qu’il ne pouvait pas le manœuvrer dans le très gros transport qu’il pilotait, alors il a appelé tout le monde à renflouer”, a-t-elle déclaré. “Nous avons tous les quatre réussi à évacuer avant que le missile ne frappe, mais nous étions éparpillés à travers les montagnes. Les autres ont atterri assez près les uns des autres, mais je me suis perdu dans la brume et j’ai fini par tomber sur une montagne à plusieurs kilomètres.”

«Notre mission de faction de routine a été interrompue par une opération de sauvetage impromptue tandis que les autres se sont précipités pour se regrouper et réquisitionner un AH-6 pour me prendre. Pendant ce temps, j’avais été repéré par un Azreal (un drone de surveillance) pendant que je tombais la montagne et a été forcé de trouver une position défensive impromptue dans une cabane abandonnée. Je pense que ce fut l’un des moments où je me suis senti le plus immergé. Essayer de battre les loups qui me chassaient, et les patrouilles sentinelles qui avaient été alertées par le des bruits de nos échanges de tirs. J’ai ressenti une véritable vague de soulagement lorsque j’ai entendu les rotors de l’AH-6 au-dessus de moi et j’ai su que mes copains étaient venus me secourir. Ce sont les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ou ne peut avoir ce genre d’expériences que dans un monde ouvert comme celui-ci. “

Dans un jeu réactif comme Ghost Recon: Breakpoint, les bugs peuvent même faire partie du charme. Les histoires intéressantes résultent souvent de paires de janks difficiles à manier avec des systèmes fonctionnels. Si la joie de Breakpoint réside dans «des choses que vous n’attendiez pas ou que vous n’aviez pas prévues», des moments de buggy peuvent contribuer au plaisir.

“Mon copain et moi essayions de capturer un capitaine de sentinelle il y a quelque temps. Nous avions besoin de lui vivant alors je lui ai tiré une balle dans la jambe”, se souvient Mizu. “Il a explosé.”

Le plus souvent, cependant, les bogues – aussi spectaculaires soient-ils – ne sont que des bogues et les communautés persistent malgré eux.

Fallout 76 a trébuché lors du lancement alors que les joueurs luttaient pour surmonter les bugs, suivis par l’offre de Bethesda d’une version par abonnement du jeu.

Plus d’erreurs

À une époque d’indignation fréquente et turbulente sur Internet, les failles très réelles et critiques d’un jeu sont souvent à la fois amplifiées et masquées par la haine, les abus et le harcèlement au vitriol que les fans en colère lancent contre les développeurs. C’est également vrai, bien entendu, pour les jeux en direct. Mais alors que les flaques d’eau rétrécissant dans Marvel’s Spider-Man ou le National Dex retiré de Pokémon Sword and Shield ont suscité la colère de petites parties de la base de fans de chaque jeu, un lancement désastreux pour un énorme jeu en direct AAA invite le ridicule de l’ensemble du jeu sur Internet .

Et sous ce niveau de contrôle accru, les erreurs semblent faire boule de neige. Par exemple, Fallout 76 a été critiqué de façon critique lors de sa sortie. Il a été gêné au début par un manque de PNJ, un monde vide et de graves problèmes techniques. Bethesda a travaillé dur pour résoudre ces problèmes – un correctif en janvier comprenait des correctifs pour 150 bugs – mais finissait souvent par jouer à Whack-a-Mole avec les problèmes du jeu. Lorsque Bethesda a corrigé un bug, cela a interrompu le jeu de nouvelles façons. Cela a été exacerbé par des faux pas en dehors des limites des Appalaches virtuelles du jeu. Bethesda a envoyé des fans qui ont payé les sacs en nylon Power Armor Edition à 200 $ au lieu des sacs en toile promis, suscitant l’indignation. Ensuite, l’entreprise a divulgué les informations personnelles de nombreux clients.

Un an après sa sortie, Fallout 76 n’est plus en feu. Mais cela ne signifie pas que le jeu a complètement changé. En octobre, Bethesda a commencé à vendre Fallout 1st – un service d’abonnement de 12,99 $ par mois qui permettait aux joueurs payants d’accéder à des serveurs privés et à une boîte de scrap privée – le même jour que des critiques élogieuses ont frappé le successeur spirituel d’Obsidian Fallout, The Outer Worlds. La décision d’ajouter un service d’abonnement au jeu en difficulté a été largement moquée sur Internet, malgré l’utilité réelle qu’il offrait aux fans.

Même dans une situation comme celle-ci, au cours de laquelle la communauté est divisée lors de Fallout 1er, les joueurs passionnés soulignent les raisons pour lesquelles, pour beaucoup, Fallout 76 vaut la peine de rester. Un groupe de plus de 300 joueurs de Fallout 76 a utilisé leurs abonnements Fallout 1er comme un point de départ pour le jeu de rôle, formant l’aristocratie apocalyptique. Ils se sont penchés sur les accusations d’élitisme qui accompagnaient un abonnement, posant pour des photos de groupe chics et, la langue fermement dans la joue, faisant référence aux joueurs qui n’ont pas déboursé pour l’abonnement en tant que «paysans». Comme les habitants des coffres de Fallout, ces joueurs ont tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation. Et c’est ce que les joueurs de rôle de Fallout 76 ont fait depuis leur lancement – se forger leur propre identité flashy unique dans le désert.

“Je me souviens d’un gars portant un ensemble complet d’armure de puissance arborant un minigun apparaissant dans mon camp exigeant que je” paie mes impôts “ou il détruirait ma base. C’était avant qu’ils ne retirent les dégâts du camp du jeu”, a déclaré itscmillertime. , un utilisateur de Reddit qui joue à Fallout 76 depuis une semaine après son lancement. “J’ai trouvé le tout assez hilarant jusqu’à ce que son minigun commence à tourner. Je me suis déconnecté avant qu’il ne puisse endommager plus qu’un mur. Je lui donne au moins du crédit pour sa créativité.”

Fallout 76, construit sur la base de 20 ans de jeux de rôle, attire naturellement les joueurs qui souhaitent incarner pleinement leurs personnages. Anthem, alors qu’un écart majeur par rapport au RPG solo, axé sur le choix, développé par le passé, BioWare, attire de même les joueurs qui veulent se montrer. Bien qu’il soit difficile de jouer un personnage dans Anthem, les options de personnalisation facilitent la conception d’un Javelin extrêmement cool (l’exo-combinaison Iron Man dans le jeu). Les deux jeux offrent un débouché à l’expression de soi.

“On pourrait penser:” Comment quelqu’un peut-il aimer un jeu si répétitif avec ses missions? ” En effet, c’est le cas, mais pour moi, ce n’est pas ça “, a déclaré Sam” JetstreamSAM-I-M “Safi, une affiche fréquente sur le subreddit centré sur l’hymne r / FashionLancers. “Ce jeu, pour moi, ressemble plus à montrer ce que vous avez. Il y a des gens qui partagent les objets légendaires qu’ils réalisent dans le jeu et d’autres personnes commentent combien ils recherchent cela. Et le moment venu, quand ils y parviennent [they feel satisfied]. “

“Bien qu’il n’y ait pas de micros et que vous parcouriez le cosmos en solo, vous ressentez la camaraderie.”

Mais parfois, les communautés sont tout simplement agréables, et le fandom No Man’s Sky est célèbre pour sa gentillesse. Le jeu a été lancé avec une pénurie de contenu qui a découragé de nombreux joueurs qui s’attendaient à une aventure spatiale dans un immense univers infiniment intéressant. Mais en réponse à ces critiques, Hello Games a publié plusieurs mises à jour gratuites au fil des ans, finissant par remodeler complètement leur jeu.

En 2019, un groupe de fans généreux, dirigé par l’utilisateur de Reddit Cameron G, a collecté des milliers de dollars pour acheter un panneau d’affichage, “Merci, Bonjour Jeux”, à l’extérieur du bureau du développeur de Guildford. Après la clôture de la campagne de financement participatif, le groupe a utilisé l’argent supplémentaire pour acheter le déjeuner et la bière pour l’équipe de développement, puis a fait don de l’argent restant à la Sydney Children’s Hospitals Foundation.

Dans le jeu, les joueurs ont souvent le même cœur.

“Un jour, dans le Nexus, ma femme avait besoin de mon aide, [so] J’ai quitté mon personnage AFK et quand je suis revenu, quelqu’un m’a offert 250 millions d’unités d’articles “, a déclaré l’utilisateur de Reddit IrascibleClown.” Cela a rendu le jeu un peu moins stressant depuis, je joue en survie, et maintenant je passe les choses à des versions plus récentes joueurs. Bien qu’il n’y ait pas de micros et que vous parcouriez le cosmos en solo, vous ressentez la camaraderie. “

Redresser le navire

Chaque lancement rocheux recèle un potentiel de rachat éventuel. L’utilisateur de Reddit, SirGuinnesshad, en parlant d’Anthem, l’a résumé: “J’ai vu suffisamment de jeux tourner à travers un lancement que j’ai toujours de l’espoir.”

Pour les joueurs de Final Fantasy XIV qui sont restés depuis le lancement initial en 2010, ce genre d’espoir a été largement récompensé.

“C’était incroyable d’être au rez-de-chaussée”, a déclaré Ryan “Nova” Litteral, qui joue à FFXIV depuis sa version 1.0. “C’était vraiment comme si les développeurs nous appréciaient et essayaient de reconnaître notre dévouement avec les abonnements et les tatouages ​​Legacy; certaines des très rares choses dans le jeu qui sont encore vraiment exclusives.”

“C’est comme être dans un club secret et reconnaître les autres membres pendant vos déplacements”, a-t-il déclaré. “Même après [A Realm Reborn] lancé et les différentes extensions ont été libérées, le jeu a continué de croître et d’évoluer et ce même sentiment est là. À chaque lancement d’extension, je me souviens à quel point c’est agréable d’être là pour le Jour 1 avec tant de gens à travers le monde. Sans parler du fait que le jeu lui-même m’a réellement présenté à ma fiancée. Nous nous sommes rencontrés lors d’une descente de la série Omega Savage pendant Stormblood, à travers le pays, les uns des autres. Maintenant, nous avons emménagé ensemble, c’est des années plus tard, et nous allons nous marier à Hawaï en septembre 2020. Tant de belles choses dans ma vie qui sont venues à cause de Final Fantasy – un jeu qui a complètement échoué dans le commençant mais est ressuscité et est devenu quelque chose de grand. “

Bien sûr, tout le monde ne trouve pas son âme sœur à cause d’un jeu. Mais chaque jeu en direct a le potentiel de croître et de changer et de dépasser les attentes. Les communautés apparaissent dans des endroits inattendus et les fans qui affluent vers les jeux de service sont admirablement résistants.

Nous ne passerons presque jamais devant des lancements rocheux, entièrement. Alors que Jason Schreier de Kotaku a tweeté au sujet du lancement brutal de Bungie pour Destiny 2: Shadowkeep (en réponse à une demande d’exposé sur les raisons pour lesquelles tous les jeux en direct semblent avoir un certain degré de problèmes au lancement): “Le premier jour, le jeu pourrait avoir 4x autant les joueurs comme il le fera chaque jour suivant. Il est moins cher d’avoir un jour de lancement difficile que de maintenir plus de serveurs que vous n’en avez réellement besoin. (De plus, cette merde est vraiment difficile). “

Les jeux en direct sont des entreprises massives. Des artistes et des ingénieurs de diverses disciplines se réunissent pour essayer de créer quelque chose à partir de rien, puis tentent de construire et de maintenir une infrastructure qui leur permettra de partager ce quelque chose avec des millions de personnes à la fois. Ce ne sera jamais facile. Mais il y aura toujours des joueurs qui parviendront à voir la beauté à travers les mailles du filet.