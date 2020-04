Les États-Unis peuvent battre les projections de décès de COVID-19 avec une distanciation nationale et de meilleurs tests – .

Bill Gates a poursuivi ses entretiens avec les médias ce week-end, apparaissant sur CBS This Morning et FOX News dimanche pour parler de l’épidémie de COVID-19 qui a tué près de 70000 dans le monde et près de 10000 aux États-Unis.

La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que les États-Unis pourraient faire face à 100 000 à 240 000 décès dus à COVID-19. “Si nous faisons la distanciation sociale correctement, nous devrions pouvoir en sortir avec un nombre de morts bien en deçà”, a déclaré Gates dans une interview avec Chris Wallace de FOX News, ajoutant qu’il “est très important que ces chiffres soient sortis” là »pour montrer la gravité de la pandémie. Il a déclaré que les mandats distants et les tests appropriés – prioriser les personnes testées (personnel médical, travailleurs essentiels, etc.) et obtenir des résultats dans les 24 heures – devraient être effectués au niveau national.

Interrogé sur ses avertissements antérieurs d’une pandémie de type COVID-19, Gates a déclaré que moins de 5% de «ce qui aurait dû être fait a été fait» depuis son TED Talk 2015. «Les gens n’ont pas compris qu’il s’agit de la plus grande menace qui pourrait perturber notre mode de vie», a-t-il déclaré. «Même après avoir prédit cela comme un risque, je suis vraiment stupéfait de voir à quel point il est difficile de traverser cela. Les coûts médicaux, les coûts économiques, les coûts psychologiques – la vie de tout le monde a été complètement bouleversée. Ce n’est pas seulement les États-Unis, c’est presque le monde entier. »

Sur CBS This Morning, Gates a déclaré que les rassemblements de masse «pourraient ne pas revenir du tout» jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible. Il n’a pas parlé au président Trump, mais a déclaré que sa fondation était en pourparlers avec le CDC, le NIH et les sociétés pharmaceutiques au sujet de travailler ensemble sur les vaccins et les médicaments. Gates a déclaré la semaine dernière dans The Daily Show que la Fondation Gates dépenserait des milliards pour l’effort de vaccination COVID-19.