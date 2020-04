Les États-Unis pourraient rouvrir cet été, “mais ce ne sera pas tout à fait normal” – .

Bill Gates continue de s’exprimer sur la crise du COVID-19. Jeudi, le co-fondateur de Microsoft est apparu dans The Daily Show avec Trevor Noah, temporairement renommé The Daily Social Distancing Show.

Gates a répété bon nombre des points clés qu’il a traversés au cours des dernières semaines, comme la nécessité d’un arrêt complet à l’échelle nationale et de meilleurs tests aux États-Unis. L’expert en santé mondiale à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie a parlé du potentiel de quelque chose comme le nouveau coronavirus qui a infecté plus d’un million de personnes dans le monde et tué plus de 53 000 personnes.

Bill Gates décrit les 3 mesures que le gouvernement américain doit prendre “pour sauver des vies et remettre le pays au travail”

Si le pays peut s’en tenir à la distanciation sociale au cours des prochains mois et donner la priorité aux tests, Gates a déclaré que l’économie pourrait commencer à rouvrir «idéalement au début de l’été si les choses vont bien».

“Mais ce ne sera pas tout à fait normal”, a averti Gates. “Vous serez toujours très inquiet. Nous pouvons décider que les masques sont importants… cela peut être quelque chose comme la Chine, où tout le monde se promène en portant l’un d’eux. Nous aurons beaucoup de mesures inhabituelles jusqu’à ce que le monde soit vacciné. “

La STAT a annoncé jeudi que la Maison Blanche devrait exhorter les Américains à porter des masques en tissu pour aider à prévenir la propagation de COVID-19, qui a tué plus de 6100 personnes aux États-Unis et infecté plus de 240000.

Gates a également déclaré que les voyages dans le monde seront très différents jusqu’à l’arrivée d’un vaccin, ce qui pourrait prendre 18 mois ou plus.

«Cela va empêcher les gens de traverser les frontières de façon très spectaculaire ces prochaines années jusqu’à ce que nous arrivions à cette vaccination complète», a-t-il déclaré.

Voici d’autres faits saillants de l’interview, que vous pouvez regarder en entier ci-dessus.

Sur l’équilibre entre la sanction économique et la sanction humaine (8:40 en vidéo): “Il n’y a pas de choix où vous pouvez dire aux gens,” ne faites pas attention à cette épidémie. “La plupart des gens, ils ont des parents plus âgés, ils ont peur de tomber malades. L’idée d’une économie normale – ce n’est pas qu’il y a un choix. Environ 80% des gens vont changer leurs activités. Si vous obtenez les 20% restants pour aller de pair avec cela à l’échelle nationale, alors le nombre de maladies s’aplatira – espérons-le dans le mois prochain – et commencera à baisser, espérons-le dans le mois suivant.

Il n’y a pas de choix pour dire aux gens: «ne faites pas attention à cette épidémie.

Ensuite, quand ils ont beaucoup baissé, puis avec bon goût, en utilisant des tests hiérarchisés, vous pouvez commencer à rouvrir beaucoup de choses comme les écoles et le travail. Ce ne sont probablement pas des événements sportifs, car les chances de propagation massive sont assez importantes.

Et donc pour revenir économiquement, en prenant la douleur extrêmement maintenant et en disant à ceux qui ne veulent pas freiner leurs activités, “ non, vous devez aller de pair avec le reste de la société et ne pas vous associer de manière à ce que nous ayons une augmentation exponentielle dans ces cas ” – c’est la bonne chose, même si c’est extrêmement douloureux. C’est du jamais vu. Il y a des entreprises particulières pour lesquelles c’est catastrophique.

C’est la seule façon d’obtenir que vous puissiez vous sentir comme vous pouvez dire à l’ensemble de la population, idéalement au début de l’été si les choses se passent bien, “ oui, veuillez reprendre, et nous avons terminé les tests, en veillant à ce que cela ne se produise se propager d’une manière très, très grande.

Les gens auront donc besoin d’avoir la certitude que le système fonctionne et que des personnes intelligentes prennent des décisions. Et les déclarations trop optimistes vont en fait contre cela. »

Sur son TED Talk de 2015 qui prédit quelque chose comme COVID-19 (0:35): «Je ne savais pas spécifiquement que ce serait un coronavirus et qu’il frapperait fin 2019. Mais le but de la conférence était d’encourager les gouvernements à faire des investissements afin que nous puissions réagir très rapidement et garder les numéros de cas très, très faible.

Bill Gates nous a avertis d’une pandémie de type COVID-19 – regardez son TED Talk de 2015

Et malheureusement, ce n’est pas un cas où je me sens comme “ hé, je vous l’ai dit ”, car nous n’avons pas utilisé ce moment où il était clair que c’était la plus grande menace de tuer des millions de personnes, d’avoir le diagnostic à portée de main , pour être prêt à monter une usine de vaccins.

Quelques choses ont été faites. Notre fondation a financé des travaux qui aideront aux vaccins actuels et aux diagnostics. Mais la plupart de ce qui était demandé, en particulier dans un article du New England Journal of Medicine que j’ai fait, était plus détaillé que je ne pouvais le faire dans un court exposé TED – ces choses n’ont pas été faites. Et c’est pourquoi il nous faut beaucoup de temps pour mettre notre action face à cette menace. “

Sur le don de 100 millions de dollars de sa fondation et ce qu’il essaie d’accomplir (17:55): «Si nous obtenons la bonne capacité de test, vous pouvez modifier, littéralement des millions, le nombre de personnes infectées. Les gouvernements finiront par trouver beaucoup d’argent pour ces choses, mais ils ne savent pas où le diriger et ils ne peuvent pas aller aussi vite. Et donc parce que notre fondation possède une telle expertise dans les maladies infectieuses, nous avons pensé à l’épidémie. Nous avons financé certaines choses pour être mieux préparés, comme un effort de vaccination.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Notre argent précoce peut accélérer les choses. Par exemple, de toutes les constructions de vaccins, les sept les plus prometteuses de celles-ci – même si nous finirons par en choisir au plus deux, nous allons trouver des usines pour les sept. C’est pour que nous ne perdions pas de temps à dire en série «OK, quel vaccin fonctionne», puis à construire l’usine. Parce que pour arriver au meilleur des cas, que des gens comme moi et le Dr Fauci disent est d’environ 18 mois, nous devons faire l’innocuité et l’efficacité et construire la fabrication. Et ils sont différents pour les différentes constructions.

Ce sera quelques milliards de dollars que nous gaspillerons à fabriquer pour les constructions qui ne seront pas choisies parce que quelque chose d’autre est mieux. Mais quelques milliards dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, où des milliards de dollars sont perdus économiquement, cela en vaut la peine.

Dans les processus normaux de passation des marchés publics et la compréhension des sept, en quelques mois, ceux-ci peuvent entrer en jeu. Mais notre fondation, nous pouvons obtenir ce démarrage et le faire fonctionner et économiser des mois, car chaque mois compte. »