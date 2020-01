Les États-Unis restreignent l’exportation de technologies basées sur l’IA

L’acquisition récente d’un rôle important sur le marché par des technologies basées sur Intelligence artificielle l’a alerté USA, Surtout pour l’implication importante des Chine, ces facteurs ont conduit à de nouvelles limitations importantes Département américain du commerce, qui a établi une nouvelle règle impérative selon laquelle les sociétés exportatrices de pays autres que le Canada doivent d’abord avoir une licence obligatoire pour les nouvelles technologies d’imagerie géospatiale basées sur l’IA.

En plus du désir inné de renverser tous ses rivaux, les responsables américains ont été émus par une forte inquiétude que leurs technologies puissent se retrouver entre des mains peu recommandables.

Une série de restrictions de précaution

Ce qui nous attend est un série de mesures dans le but de limiter les exportations de technologies qui seraient inconfortables entre les mains de nations hostiles vers les États-Unis d’Amérique, dans le but également d’empêcher leur réplication par des tiers qui en profiterait pour les vendre aux plus offrants, ce qui impliquerait également un montant considérable perte économique ce qui ne profiterait certainement pas au pays.

Tout cela semble être confirmé par des fuites d’informations inhérentes à diverses technologies, qui ne peuvent absolument pas être exportées vers des opposants potentiels, tels que Impression 3D, informatique quantique et intelligence artificielle.

Comme si cela ne suffisait pas, deuxième Financial Times, le Département d’État américain aurait fait un document important aux principaux fabricants de puces et aux compagnies de téléphone qu’ils ne vendraient pas leurs technologies à d’autres sociétés qui partageaient des informations avec intelligence du pays dans lequel ils étaient basés, ceci pour bloquer tout éventuel octroi d’avantages aux agences adverses qui pourraient utiliser ces nouvelles innovations contre l’État auprès duquel elles les ont achetées.

Une série de mesures qui en révèlent une forte préoccupation Américain sur le sort de ses technologies, qui en mauvaises mains ils pourraient être utilisés à des fins loin de celles pour lesquelles ils ont été conçus.