Les étuis de batterie pour iPhone atteignent de nouveaux plus bas, Kenwood CarPlay, plus

Les meilleures offres de vendredi incluent une nouvelle vente de 3 jours chez Best Buy, ainsi que des démarques sur les récepteurs Kenwood CarPlay et des étuis transparents les mieux notés pour iPhone. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Vente Best Buy 3 jours

Best Buy se lance dans le week-end avec une nouvelle vente de 3 jours valable jusqu’au dimanche. Cette fois-ci, nous voyons des réductions sur les Mac, les iPad et divers accessoires, ainsi que les quelques habituelles technologies de consommation essentielles. Dans le département Apple, Best Buy propose des offres sur Mac et iPad. Mais c’est une sélection d’étuis iPhone officiels pour les membres My Best Buy qui a vraiment attiré notre attention. La coque Smart Battery de l’iPhone 11 Pro est 104 $ tandis que la version Max est également en vente. Si vous voulez le boîtier de batterie intelligent standard pour iPhone 11, passez à Amazon où il est tombé 99 $. Ne manquez pas notre précédente collection d’étuis officiels pour iPhone de 20 $ pour plus d’offres.

Offres sur Kenwood CarPlay Receiver

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur Kenwood CarPlay DDX5706S de 6,2 pouces pour 300 $. Habituellement vendue 400 $, l’offre d’aujourd’hui est l’une des premières fois que nous voyons cette unité en vente et marque un nouveau record historique.

Centré autour d’un écran tactile de 6,2 pouces, le récepteur de Kenwood apporte une expérience Apple au système d’infodivertissement de votre voiture. Que ce soit pour garder un œil sur les directions de navigation pendant le trajet ou pour que votre copilote sélectionne une liste de lecture de voyage sur la route, ce récepteur rendra sûrement la route plus agréable. En tant que personne qui profite des avantages d’un trajet compatible CarPlay depuis plus d’un an, c’est une mise à niveau qui est une recommandation facile.

Économisez gros sur les coques transparentes les plus populaires

Caudabe propose désormais jusqu’à 40% de réduction ses coques iPhone Lucid Clear aujourd’hui. Cela inclut tous les modèles de l’iPhone 7/8 jusqu’aux derniers combinés iPhone 11 / Pro / Max. Les étuis clairs de Caudabe qui «ne jaunissent jamais» sont une option populaire parmi les lecteurs 9to5 et nous voyons maintenant une série d’offres disponibles sur ses étuis transparents pour iPhone qui mettront en valeur les couleurs naturelles de votre appareil.

Le téléviseur QLED 65 pouces de Samsung est équipé d’AirPlay 2

Amazon propose actuellement le téléviseur Samsung HDR 4K Q60 de 65 pouces avec AirPlay 2 pour 850 $. Également disponible chez Best Buy. Ayant initialement vendu pour 1 799 $, nous l’avons vu plus récemment pour 1 098 $. L’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 248 $, bat notre mention précédente de l’automne et marque un nouveau record absolu sur Amazon. Pour ceux qui cherchent vraiment à faire vivre l’expérience de l’écran argenté, ne cherchez pas plus loin que le téléviseur Q60 de 65 pouces de Samsung. Il présente un panneau QLED prêt pour 4K, complété par une gradation de matrice mince et un HDR Quantum. AirPlay 2 se distingue en termes de fonctionnalités intelligentes, mais il existe HomeKit pour l’intégration avec votre configuration Siri, ainsi que le contrôle Alexa et Assistant, et plus encore. Fonctionnalités de lecteur multimédia en continu intégrées telles que vous regardez vos favoris sans avoir besoin d’un appareil supplémentaire. Vous pourrez profiter de quatre ports HDMI, ainsi que de deux emplacements USB.

Économisez 45% sur le variateur HomeKit de iDevice

Amazon propose le gradateur HomeKit iDevices pour 45 $. Cela représente 37 $ de réduction sur le tarif habituel et bat le prix le plus bas que nous ayons suivi de 3 $. Contrairement à de nombreux commutateurs de gradateur intelligents, cette offre est largement indépendante de la plate-forme grâce à la prise en charge de HomeKit, Alexa, Assistant et IFTTT. Ayant converti toute ma maison en éclairage intelligent il y a plus d’un an, je n’ai aucun regret et je recommencerais. Bien que je n’aie pas utilisé cet interrupteur spécifique, j’utilise un thermostat intelligent iDevices depuis des années et j’en suis très satisfait.

