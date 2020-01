Les étuis officiels Apple iPhone 11 en vente, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent les étuis officiels Apple iPhone 11 / Pro / Max en vente à partir de 24 $, plus jusqu’à 70 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 5 et 20 $ de réduction sur les bandes Milanese Loop. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Les étuis officiels Apple iPhone 11 / Pro / Max et XS sont en vente

Amazon ramène l’une des ventes les plus populaires de cet automne, en réduisant presque tous les étuis officiels Apple iPhone 11 et XS / Max de 24 $. Presque chaque annonce est marquée de gouttes fraîches sur différentes couleurs, alors assurez-vous de regarder à travers pour trouver la couleur souhaitée.

Apple Watch Series 5 jusqu’à 70 $ de réduction sur différents styles

Amazon propose l’Apple Watch Series 5 pour jusqu’à 70 $ de rabais Modèles GPS + Cellular haut de gamme. Les configurations GPS d’entrée de gamme sont jusqu’à 30 $ de rabais. Parcourez toute la sélection pour voir tout ce qui est en vente. L’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention après les vacances et les détaillants comme Best Buy facturent le plein prix sur la plupart des modèles, avec quelques rabais de 15 $. Le dernier né d’Apple propose un nouvel écran Retina toujours allumé, un écran 30% plus grand que la série 3 et un design étanche. Des fonctionnalités améliorées telles que le suivi de la fréquence cardiaque, l’ECG et une nouvelle boussole sont quelques-unes des autres améliorations notables ici. Bien sûr, vous obtiendrez toujours le suivi de la condition physique et la suite habituelle de notifications.

Assurez-vous de mettre vos économies à bon escient et achetez un bracelet Apple Watch supplémentaire. Il existe de nombreuses options, que vous pouvez trouver dans notre résumé à partir de 5 $. Découvrez tous nos meilleurs choix ici.

Économisez près de 20 $ sur le Milanese Loop Band d’Apple

Amazon propose l’Apple Watch Milanese Loop Band dans certaines tailles et couleurs pour 80 $. C’est une baisse de 20% par rapport à son nouveau prix inférieur et c’est le meilleur que nous ayons suivi. À titre de comparaison, notre dernière mention était de 85 $. Le bracelet Milanese Loop est mon usage quotidien avec ma Apple Watch Series 4. Il a l’air élégant, fonctionne très bien et offre toujours une coupe ajustée. Je reçois des compliments partout où je vais. De plus, si vous avez une Apple Watch en acier inoxydable, l’or (ou d’autres couleurs) lui correspond parfaitement.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

