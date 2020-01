Les événements de lancement de Xiaomi Mi 10 et Samsung Galaxy S20 pourraient tomber le même jour

Nous attendons avec impatience plusieurs lancements de gros téléphones dans les semaines à venir, et maintenant il semble que deux nouveaux produits phares pourraient apparaître en même temps: une fuite suggère que le Xiaomi Mi 10 sera dévoilé le même jour que nous le savons déjà le Samsung Galaxy S20 sera annoncé.

Cette fuite provient du site technologique GizChina, qui a partagé une affiche promotionnelle divulguée pour le Xiaomi Mi 10. On ne sait pas d’où GizChina a obtenu l’affiche – elle cite la plateforme de médias sociaux chinois Weibo, mais la page liée ne présente pas l’affiche. Pourtant, rien dans l’affiche ne suggère non plus qu’elle soit fausse.

Selon l’affiche, le Xiaomi Mi 10 sera lancé le 11 février – ce sera un événement en Chine, donc dans d’autres parties du monde, cela pourrait être le 12 février. Nous savons déjà que le 11 février est la date de l’événement Unpacked de Samsung à San Francisco, où il devrait lancer les téléphones Galaxy S20, ainsi que, selon nous, le Galaxy Fold 2 et de nouveaux écouteurs sans fil véritables.

Si cette date est exacte, il est fascinant que Xiaomi lance son nouveau téléphone si près de l’événement Samsung, car ce dernier devrait dominer l’actualité technologique autour de ces dates. Il convient également de souligner que nous nous attendions à ce que le Mi 10 soit le premier téléphone à être lancé avec le nouveau chipset Snapdragon 865, mais en raison du décalage horaire entre la Chine et les États-Unis, il se pourrait que le Galaxy S20 revendique ce titre.

Images du téléphone

En plus de la date de lancement, l’affiche divulguée contient également des images de ce à quoi ressembleront les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, et ce n’est pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions. Auparavant, nous avions entendu que le Mi 10 ressemblerait remarquablement au Mi Note 10 de la fin de 2019, mais sur la base de cette affiche, ils ressemblent davantage à un autre téléphone Xiaomi.

Les deux téléphones montrés sur l’affiche ont tous leurs appareils photo dans une bande noire sur le côté gauche de l’appareil. C’est certainement un look nouveau par rapport à la plupart des autres smartphones – y compris les appareils Xiaomi, qui ressemblent souvent à des combinés Android assez “ standard ” – mais nous avons déjà vu cette bande dans le téléphone concept Mi Mix Alpha.

Il n’y a pas de rapport écran / corps de 180% montré ici, comme sur cet appareil, mais il se pourrait bien que Xiaomi emprunte la disposition de la caméra au Mix Alpha. Cela signifie-t-il également qu’il n’y a pas de bosse (les précédents téléphones Xiaomi en avaient un assez important)? Eh bien, pas sûr, mais nous l’imaginerions.

Il semble qu’il y ait quatre caméras arrière sur les téléphones, comme nous l’avons entendu précédemment, mais nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus sur le Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro pour l’instant. Si l’on en croit cette fuite, nous n’avons pas longtemps à attendre avant d’en savoir plus.