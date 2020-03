Les événements eSport en direct EA suspendus en raison d’un coronavirus

EA suspend désormais tous ses événements d’esports en direct alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans le monde, selon GamesRadar.

Les événements de jeux EA en direct ont maintenant été officiellement suspendus jusqu’à nouvel ordre par la société Redwood City. Tout cela dans le but de «limiter la propagation de la pandémie de coronavirus» et de protéger non seulement les concurrents, mais aussi les employés et la communauté des joueurs, au milieu des préoccupations croissantes liées aux coronavirus.

Ces événements en direct incluent les Apex Legends Global Series, Madden NFL 20 Championship Series, EA Sports FIFA 20 Global Series et FIFA Online 4 Live Events. Les événements tiers exécutés sous licence d’EA sont également suspendus.

Selon le site Web d’EA, la société «continuera de surveiller la situation autour du coronavirus et recevra des conseils mis à jour des responsables de la santé du monde entier, nous utiliserons ce temps pour déterminer les prochaines étapes pour aller de l’avant avec tous les événements en direct d’EA Competitive Gaming et émissions en ligne. “

La suspension, cependant, ne s’applique pas aux “événements en ligne, où les participants et le personnel sont éloignés et séparés”, donc il y a une bonne nouvelle.

Coronavirus balayant le monde

Alors que le nombre des nouvelles infections à coronavirus semble ralentir dans des endroits comme la Chine et la Corée du Sud, il ne fait que gagner du terrain dans d’autres parties du monde. L’Italie est maintenant en lock-out et l’Espagne le sera bientôt aussi, tandis que des pays comme les États-Unis et la Turquie interdisent tous les vols à destination / en provenance de nombreux pays européens.

En fait, COVID-19 a balayé l’Europe comme une traînée de poudre au cours des derniers jours, encombrant de nombreuses industries du tourisme à la technologie en cours de route.

Le monde de la technologie est certainement l’une des nombreuses industries à subir le plus gros du coup, avec la fermeture des usines, l’épuisement des fournitures, la baisse des ventes et de nombreux événements et conférences annulés ou passés en ligne uniquement.

Les événements esports en direct EA ne sont que les derniers de la liste croissante des événements technologiques qui ont rencontré leur disparition cette année, après les annulations du MWC 2020 à Barcelone, de la Game Developers Conference (GDC) 2020 à San Francisco et de l’E3 2020 à Los Angeles.