Les exemples de caméras à zoom 100x Galaxy S20 Ultra montrent à quel point la fonctionnalité peut être incroyable – .

Le meilleur modèle de la nouvelle gamme phare de Samsung est le Galaxy S20 Ultra, un appareil qui commence à 1399 $. Pour ce prix, cependant, vous obtenez le même design et les mêmes spécifications de base que les autres modèles S20 dans un boîtier beaucoup plus grand. Le plus grand écran et la taille de la batterie et la charge plus rapide ne sont pas les caractéristiques les plus intéressantes de l’Ultra, car le combiné possède un système d’appareil photo unique doté d’un appareil photo principal de 108 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels qui prend en charge au zoom 100x super résolution.

C’est ce que Samsung appelle son zoom optique le plus élevé sur ces téléphones, et le S20 Ultra possède le meilleur zoom que vous pouvez demander, compte tenu de la technologie. Si vous avez suivi l’événement de Samsung il y a quelques semaines, où Samsung a offert une démonstration en direct du zoom 100x, vous savez déjà que la démonstration n’a pas été un succès. Oui, le zoom est impressionnant, mais ne vous attendez pas à une grande qualité. Cependant, les photos réelles montrent à quel point le zoom 100x est spectaculaire et prouvent que bien que la fonctionnalité soit fantaisiste, cela vaut la peine d’avoir dans votre poche.

Pour récapituler les spécifications de l’appareil photo du S20 Ultra, il dispose d’un système de caméra à quatre caméras qui comprend un appareil photo à vision en profondeur, un objectif grand angle 108 mégapixels (F1.8), un objectif ultra grand angle 12 mégapixels (F2. 2) et téléobjectif périscope de 48 mégapixels (F3.5).

L’objectif périscope ajoute un peu plus de volume à la caméra arrière du Galaxy S20, et l’objectif lui-même est incroyablement laid. Mais, comme je vous l’ai déjà dit, la conception de l’appareil photo est le moindre de vos soucis sur un téléphone qui peut prendre de superbes photos. Et le Galaxy S20 offrira une expérience photo encore meilleure que ses prédécesseurs.

Comme vous le verrez dans les différents exemples de caméras que les premiers examinateurs ont publiés sur YouTube, la fonction Zoom spatial est impressionnante, et je ne fais même pas référence aux photos qui montrent à quoi ressemble le zoom 100x. C’est le zoom intermédiaire qui vaut vraiment la peine d’être admiré, et le type de zoom que vous utiliserez probablement la plupart du temps – le zoom optique hybride du S20 Ultra atteint 10x, et c’est peut-être la meilleure expérience que vous obtiendrez en termes de qualité et quantité. En d’autres termes, ce n’est pas ce que vous obtenez avec un zoom 100x:

Là encore, être capable de zoomer jusqu’à 100x sur un téléphone est néanmoins impressionnant, et c’est quelque chose qui n’est pas disponible sur la plupart des plus grands rivaux de Samsung. Une autre chose que la caméra zoom peut faire est de scanner des signes pour le texte, ce qui pourrait être extrêmement utile dans une variété de cas. Encore une fois, les meilleurs résultats seront obtenus avant d’atteindre le zoom 100x max.

Les photos et vidéos qui suivent n’offrent pas un examen complet du S20 Ultra, mais elles fournissent de nombreux exemples pour vous aider à décider si le S20 Ultra devrait être votre prochain smartphone ou non:

Pour la vidéo, la caméra du nouveau Galaxy S20 Ultra est assez spectaculaire. Ce sont des conditions d’éclairage difficiles et sombres et il fait un excellent travail avec son zoom stabilisé max (20x). pic.twitter.com/QLrL7hQeBJ

– Adrian Weckler (@adrianweckler) 23 février 2020

D’accord, vous vouliez tous voir un zoom 100x sur le # S20Ultra alors voici ce que je pense être un canard très content ??????? Cest un canard droit lmao idk de toute façon

10x 30x 100x ci-dessous: (le dernier est .5x) pic.twitter.com/xWMrxtaQdL

– Brenda Stolyar (@BStoly) 23 février 2020

Nouvel appareil photo à «zoom spatial» sur le Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Voici 4 plans différents: 1x, 10x, 30x, 100x. Aucune modification.

-> Jusqu’à 30x, c’est superbe. 100x n’est pas vraiment utilisable. pic.twitter.com/H09uUhk09J

– Adrian Weckler (@adrianweckler) 22 février 2020

Le Samsung S20 Ultra Space Zoom 100X a une optimisation spéciale pour le texte. Même si l’interface de prise de vue semble floue, la photo réelle a été considérablement améliorée et elle peut même lire beaucoup d’informations. pic.twitter.com/viEAVTMQhs

– Univers de glace (@UniverseIce) 21 février 2020

Le zoom spatial est génial et tout, mais découvrez ce que le Samsung Galaxy S20 Ultra peut faire dans une barre tiki, en basse lumière. Et ce n’est même pas avec le mode nuit. Ceci est officiellement ma caméra de bar Tiki. pic.twitter.com/hcl3NXqLQx

– George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) 12 février 2020

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

