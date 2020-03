Les exigences de DOOM Eternal sont tout à fait raisonnables

Bethesda a confirmé les exigences de DOOM Eternal, un jeu très attendu qui atteindra PS4, Xbox One, PC et Google Stadia le 20 mars prochain, et qui aura également une version pour Nintendo Switch. Oui, vous avez bien lu, nous verrons une adaptation de ce jeu sur la console hybride Nintendo, même si cela ne devrait pas vous surprendre, après tout DOOM 2016 et Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood ont également atteint cette console.

Pour en revenir au problème, les exigences de DOOM Eternal pour PC, je dois dire que Ils sont plus grands que prévu, mais ils relèvent de la raison. Nous devons garder à l’esprit que DOOM Eternal utilise le nouveau moteur graphique idTech 7 et que grâce à cela, il apporte des améliorations importantes en termes de géométrie et de qualité graphique en général. Cela affecte évidemment les performances et rend nécessaire Une équipe plus puissante.

Sans plus tarder, nous verrons ce dont nous avons besoin pour que DOOM Eternal soit compatible.

Exigences DOOM Eternal: minimum pour 1080p

Windows 7 64 bits ou supérieur.

Processeur Core i5 2400 ou Ryzen 3 1200.

8 Go de RAM

Carte graphique GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go), Radeon RX 470 (4 Go).

50 Go d’espace libre.

Avec cette configuration, nous pouvons jouer 1080p avec de faibles qualités et garder 60 FPS stable. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il existe des erreurs importantes dans les équivalences graphiques. La GTX 1060 6 Go est beaucoup plus puissante que les autres cartes graphiques, et la GTX 1650 n’est même pas au niveau d’une GTX 970, en fait elle se positionne entre la GTX 1050 Ti et la GTX 1060 3 Go. Le Ryzen 3 1200 est également supérieur au Core i5 2400.

Néanmoins, je pense que cela peut être une indication que les exigences sont quelque peu gonflés, et qu’à partir d’une GTX 1060 de 6 Go ou d’une RX 580 nous devrions pouvoir jouer avec des garanties en 1080p.

DOOM Eternal requirements: recommandé pour 1440p

Windows 10 64 bits.

Processeur Core i7 6700 ou Ryzen 7 1800X.

16 Go de RAM

Carte graphique GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go).

50 Go d’espace libre.

Si nous remplissons ces conditions, nous pouvons jouer 1440p de haute qualité et stable à 60 FPS. Encore une fois, nous avons des erreurs d’équivalence, et c’est assez important. Le Core i7 6700K a quatre cœurs et huit threads, tandis que le Ryzen 7 1800X a huit cœurs et seize threads, donc l’équivalence correcte serait un Ryzen 5 1500X, qui a quatre cœurs et huit threads.

En ce qui concerne les cartes graphiques, les GTX 1080 et RTX 2060 ont des performances brutes très similaires, mais la Radeon RX Vega 56 tombe en dessous des deux. L’équivalence la plus proche serait une Radeon RX Vega 64.

Répondez-vous aux exigences de DOOM Eternal ou devrez-vous mettre à jour? Les commentaires sont les vôtres.