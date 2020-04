les expéditions de smartphones ont augmenté de 40 millions

2019 a été particulier pour Huawei, presque un feuilleton compte tenu de ce qui se passait avec les États-Unis. Un push and pull qui a finalement conduit à une interdiction aux entreprises américaines de commercer avec le géant chinois. Parmi ceux-ci, donc aussi Google et cela a conduit à la nécessité de créer un Écosystème indépendant d’Android.

On pourrait donc s’attendre à ce que les ventes ne se déroulent pas exactement comme prévu, toujours élevées pour la charité, mais pas autant qu’on l’espérait. Disons que ça ne s’est pas passé comme ça. Le résultat final de l’année a été une augmentation des expéditionsi, ce qui ne correspond pas exactement aux ventes, mais on se rapproche, de 40 millions.

Le total? 240 millions de smartphones. Un nombre énorme pour que les revenus de ce secteur ils ont atteint la barre des 65 milliards. Évidemment, le profit a également augmenté et cela permet à Huawei d’investir encore plus pour essayer de finalement vaincre Samsung et devenir le premier fabricant de smartphones au monde.

2020 par Huawei

Selon certains analystes, 2020 pourrait devenir l’année où le géant chinois atteindra le pic comme pour les smartphones, mais ce sera difficile à dire et les raisons sont différentes. L ‘urgence coronavirus c’est certainement un aspect influent qui pourrait coûter plus cher à Huawei que le concurrent pour le simple fait que le virus est originaire de Chine.

Un autre aspect influent concerne la smartphones pliants. De ce point de vue, Samsung semble être beaucoup plus avantagé. Les deux ont déjà présenté deux modèles, mais le deuxième du géant sud-coréen est très différent du premier, ce que Huawei ne peut pas dire. C’est évidemment une note positive dans la mesure où plus de variété est offerte et à des coûts très différents. Fondamentalement, c’est une année à surveiller attentivement.