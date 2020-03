Les expressions faciales finales de Barb Weber étaient trop nombreuses

La finale de Le célibataire nous a finalement donné la réponse quant à qui Peter se retrouve. Après avoir proposé à Hannah Ann et mis fin plus tard à cette relation, Peter a retrouvé Madison Prewett. Bien que Peter pense que son cœur appartient vraiment à Madison, sa mère n’est pas trop heureuse de sa décision (pour le dire légèrement).

Dans l’épisode de lundi soir, Peter a finalement présenté ses deux dernières femmes à sa famille. Alors que ses parents et son frère aimaient Hannah Ann Sluss, ils n’étaient pas très excités à propos de Madison. Chaque membre de la famille de Peter a souligné que lui et Madison avaient des valeurs différentes et ont exprimé leur inquiétude qu’elle le changerait. Personne n’était plus vocal que la mère de Peter, Barbara Weber. Après avoir dit à son fils que Madison n’était pas là pour les bonnes raisons, Barb a fondu en larmes et l’a supplié de choisir Hannah Ann. Bien que Peter ait dit à sa mère d’arrêter, elle n’a pas reculé. Son amour pour Hannah Ann était évident et elle semblait totalement réticente à accepter Madison dans sa famille.

Il semble que rien n’a changé. Bien que Peter ait proposé à Hannah Ann après que Madison a rompu avec lui, il s’est rendu compte plus tard qu’il avait pris la mauvaise décision. Il a mis fin à cet engagement et a décidé d’essayer de régler les choses avec Madison à la place. Mais alors que Peter est peut-être prêt à aller de l’avant avec Madison, sa mère ne l’est certainement pas. Comment savons nous? Au-delà de sa dispute avec Madison à la télévision en direct, les expressions faciales de Barb tout au long de la finale en direct ont tout dit.

Tout a commencé quand Hannah Ann a confronté Peter sur les raisons pour lesquelles il lui avait proposé de le reprendre. Hannah Ann est allée à la poursuite de son ex-fiancé, ne lui laissant aucune place pour se sortir de la situation. Alors qu’Hannah Ann entra en contact avec Peter, Barb applaudit considérablement. Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. Alors que des images de Peter et Madison étaient diffusées, le visage de Barb gardait une grimace très identifiable. À un moment donné, elle a même semblé rouler des yeux en écoutant Madison parler. Son expression empestait la colère et elle refusa de sourire tout au long de la finale. Si vous pensez que nous exagérons, consultez le Tweet ci-dessous:

Il est sûr de dire que Barb n’est pas heureuse du choix de son fils. Au-delà de ses expressions faciales dégoûtées, elle a également parlé de sa relation avec Peter et Madison. Cependant, Bachelor Nation n’a pas pris trop gentiment ses paroles. De nombreux fans l’ont accusée de s’immiscer dans la vie de son fils et ont dénoncé son incapacité à essayer d’accepter quelqu’un que Peter aime. Bien que Barb était une figure bien-aimée au début de cette saison, elle s’est rapidement transformée en la personne la plus détestée de la saison de Peter. Il semble que nous ayons enfin notre réponse sur qui est vraiment le méchant de cette saison.

