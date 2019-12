Les extensions Avast et AVG sont de retour sur Firefox Store

Mozilla a autorisé les extensions d'Avast et d'AVG sur le magasin de modules complémentaires de Firefox après qu'Avast ait réduit la quantité de données de suivi renvoyées à ses serveurs.

Début décembre, Mozilla a supprimé les extensions Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice et AVG SafePrice de Firefox après que le créateur d'AdBlock Plus, Wladimir Palant, a découvert qu'ils envoyaient une grande quantité de données de suivi des utilisateurs à Avast.

Dans une déclaration à BleepingComputer, Avast a expliqué qu'il apporterait les modifications nécessaires pour répondre aux exigences de Mozilla, en disant:

"Avast travaille avec Mozilla pour résoudre ce problème. Nous avons déjà implémenté certaines des nouvelles exigences de Mozilla et publierons d'autres versions mises à jour qui sont entièrement conformes et transparentes conformément aux nouvelles exigences. Celles-ci seront disponibles comme d'habitude sur la boutique Mozilla dans un proche avenir. futur."

Suivi des données

Les extensions d'Avast et d'AVG sont à nouveau disponibles sur la boutique Firefox après qu'Avast ait réduit la quantité de données envoyées par ses extensions et mis à jour ses politiques de confidentialité pour expliquer aux utilisateurs exactement quelles données sont envoyées. La société a fourni plus de détails sur les changements qu’elle a apportés dans un déclaration à BornCity.com, disant:

«Nous avons apporté des modifications à nos extensions, notamment en limitant l'utilisation des données et ces modifications sont expliquées clairement dans notre politique de confidentialité. Nos extensions de navigateur Avast Online Security et AVG Online Security sont de retour sur le Chrome Store et sur le Mozilla Store (depuis le 17/12). Il est important pour nous que les utilisateurs comprennent que nous écoutons les préoccupations concernant la transparence et l'utilisation des données, et que nous nous efforçons de faire mieux et de donner l'exemple dans ce domaine. "

Désormais, les extensions Avast Online Security et AVG Online Security afficheront une boîte de dialogue de confirmation demandant aux utilisateurs de confirmer s'ils souhaitent que les URL des sites qu'ils visitent soient analysées à des fins de sécurité. Auparavant, les extensions envoyaient le titre de la page, le référent, la version du système d'exploitation d'un utilisateur, le code du pays et s'ils avaient déjà visité la page au lieu de simplement l'URL.

Via BleepingComputer