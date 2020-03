Les familles Game of Thrones triées dans leurs maisons de Poudlard

Comme chaque grande maison de Westeros est composée de dizaines sinon de centaines de personnes, il est difficile de déterminer si elle doit être triée en Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle. Cependant, tout comme il existe des stéréotypes sur les maisons de Poudlard, il existe des stéréotypes sur les familles nobles de Game of Thrones, et travailler avec ces stéréotypes rend les choses un peu plus faciles.

Pour ces super fans d’Harry Potter et de Game of Thrones, c’est maintenant votre chance de voir si votre maison de Poudlard et votre allégeance à Westeros s’alignent. Voici 10 des grandes maisons de Westeros, ainsi que la maison de Poudlard dans laquelle elles seraient probablement triées.

10 Maison Stark – Gryffondor

Les Starks sont connus des fans de Game of Thrones comme les héros de la série. Ce sont les premières personnes que nous rencontrons à Westeros, en arrière dans l’épisode pilote, et ce sont les personnes que nous avons enracinées pendant tout le temps – aussi désespérées pour la famille de se réunir que pour voir qui gagne le jeu des trônes .

Les Gryffondors sont connus pour leur bravoure, leur audace et leur chevalerie. Il ne fait aucun doute que chaque membre de la Chambre Stark est courageux. D’Arya, qui erre au-delà de la portée des Sept Royaumes pour devenir un tueur d’élite, à Sansa, qui doit compter sur sa propre détermination pour survivre aux horreurs de la cour à King’s Landing, les Starks sont faits de choses plus sévères que le reste de Westeros.

9 Maison Targaryen – Serpentard

Bien que les vrais fans des livres Harry Potter sachent que tous les Serpentards ne sont pas méchants, ils obtiennent un très mauvais rap – tout comme les Targaryen. Mais même Daenerys, qui pour la plupart des séries télévisées est un leader bienveillant et même gentil, affiche les qualités d’ambition, de ruse et de débrouillardise des Serpentards.

L’ambition peut être la qualité la plus facile à dénicher dans chaque Targaryen. Viserys, avant sa mort prématurée mais méritée aux mains de Khal Drogo, cherche à vendre sa sœur à un seigneur de guerre Dothraki afin de faire avancer sa propre position dans le monde. Malheureusement pour lui, son ambition se retourne contre lui.

8 Maison Baratheon – Poufsouffle

House Baratheon est un tri plus délicat à cerner. Stannis est la valeur aberrante majeure. Bien qu’il incarne les qualités de Poufsouffle du travail acharné, du dévouement et de la patience, travaillant sans relâche pour regagner le trône qu’il croit à juste titre, il brûle sa propre fille sur le bûcher, ce qui rend difficile de plaider pour la loyauté. La loyauté envers le dieu de la lumière, peut-être.

Robert et Renly Baratheon sont des cas plus faciles pour le chapeau de tri. Les deux sont extrêmement fidèles à leurs amis et amants – Robert à Ned Stark et Renly à sa femme Margaery et son amant Loras Tyrell. Malheureusement, à la fin, leur loyauté ne sauve ni l’un ni l’autre de leur destin tragique.

7 Maison Tyrell – Serdaigle

Margaery et Loras Tyrell, frère et sœur, tous deux amoureux de Renly Baratheon, sont aussi différents que la nuit et le jour. Là où Margaery est féroce et rusé, plus emblématique d’un Serpentard, Loras est plus tributaire des relations, bienveillant et dévoué à sa famille et à ses amis.

Une chose qui est incontestable à propos de la maison Tyrell est leur intelligence. Les gardiens de Highgarden sont des manœuvres astucieuses à la cour, en particulier Olenna Tyrell, qui se déplace constamment dans les coulisses de King’s Landing afin d’améliorer la position et les perspectives de sa maison. Ainsi, Serdaigle.

6 Maison Mormont – Gryffondor

Quiconque a regardé Lady Lyanna Mormont plonger son épée dans l’œil d’un géant mort-vivant sait qu’elle est une Gryffondor consommée – inébranlable, courageuse jusqu’au bout et beaucoup plus gros que sa petite taille ne le suggère. Cependant, elle n’est pas le seul personnage de la maison Mormont à apparaître dans la série.

Ser Jorah Mormont, bien qu’exilé, compte toujours comme membre de la Chambre. Lui aussi incarne les qualités d’un Gryffondor. Bien que sa loyauté éternelle envers Daenerys Targaryen puisse être considérée davantage comme une caractéristique de Poufsouffle, il n’est jamais ébranlé par la bataille ou la maladie, et est peut-être le personnage le plus chevaleresque de la série, jamais dépassé ses limites avec sa reine.

5 Maison Lannister – Serpentard

Bien que les Lannister partagent leur emblème, un lion, avec Gryffondor, aucun d’entre eux n’est lions dans l’âme. Ils affichent les qualités de chaque maison – le nerf d’un Gryffondor, l’esprit d’un Serdaigle, et même la loyauté familiale d’un Poufsouffle, en particulier entre Jaime et Cersei mais aussi entre Jaime et Tyrion.

Cependant, leur plus grande caractéristique est de loin leur ambition complice. Ce sont les maîtres de la manipulation politique. Ils trancheront la gorge de quiconque se dressera sur leur chemin et reviendront prendre leur livre de chair à quiconque leur doit. Après tout, un Lannister paie toujours ses dettes.

4 Maison Martell – Poufsouffle

La Grande Maison de Dorne est surtout connue pour sa soif de vengeance. Mais ce dont nous devons nous souvenir, c’est que le désir de vengeance est né d’une loyauté intense. Oberyn Martell se définit par son dévouement à sa sœur Elia, dont il cherche à venger la mort, et son dévouement à son amant Ellaria Sand.

Après la mort sanglante d’Oberyn aux mains du chien de garde de Cersei Lannister, la Montagne, Ellaria prend le contrôle de Dorne avec l’aide de leurs filles et finit par aller jusqu’à déclarer la guerre aux Lannister. Et lorsque Daenerys Targaryen part pour Westeros pour contester la revendication de Cersei sur le trône de fer, il y a des navires de Dorne parmi sa flotte.

3 Maison de Bronn – Serdaigle

Bien que la maison de Bronn ne porte pas de nom, ce n’est pas un grand pas de supposer qu’elle sera incarnée par les mêmes qualités que Bronn lui-même. Reprenant le siège de Highgarden de la maison Tyrell, aujourd’hui disparue, Bronn dirigera probablement sa maison avec son sens unique de l’intelligence.

Bronn est connu pour son esprit – l’une des caractéristiques de Serdaigle. Il est également connu pour sa réticence à s’emmêler dans des affaires qui ne le concernent pas, ce qui est l’intelligence en soi. Bien que Bronn termine la série en tant que maître de la pièce, sa maison ne sera probablement pas empêtrée dans la politique.

2 Maison Greyjoy – Gryffondor

Theon Greyjoy est peut-être l’un des personnages les plus détestés de Game of Thrones, en grande partie à cause de sa trahison des Starks. Cependant, il n’est pas le seul Greyjoy. Yara et Euron Greyjoy possèdent toutes deux les qualités d’un Gryffondor – bien qu’elles soient toutes les deux des imbéciles, elles ont des côtelettes majeures quand il s’agit de faire face à des cotes insurmontables et de sortir en tête.

Même Theon affiche finalement certaines qualités de Gryffondor. Revenir aux Starks dans la dernière saison après tout ce qu’il a fait pour les blesser ne peut pas être facile, mais à la fin, Theon ravale sa peur et sa fierté de faire ce qu’il y a de mieux pour la famille qu’il aime.

1 Maison Clegane – Poufsouffle

Celui-ci est un peu délicat. Bien que les deux membres les plus connus de la maison Clegane – le chien et la montagne – finissent par se battre jusqu’à la mort lors de la dernière saison, ils sont tous deux extrêmement fidèles. Le problème est qu’ils ne sont pas loyaux entre eux ou à leur maison, mais à leurs charges.

The Mountain est aux côtés de Cersei Lannister presque chaque seconde de la série, faisant ses enchères sans même y penser. Et le Chien, bien qu’il traverse des périodes de loyauté envers personne, est finalement dévoué à Arya Stark et lui sauve la vie lorsque le roi de la nuit attaque Winterfell.

