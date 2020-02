Les fans de Bachelor pensent que Peter est engagé dans [SPOILER] Dans After the Final Rose

Fans de Le célibataire croient qu’ils ont déchiffré le code de qui Peter Weber s’est fiancé à la fin du spectacle, et la réponse … n’est pas si choquante. Bien que Peter ait affirmé qu’il était amoureux de trois femmes lors du dernier épisode de The Bachelor, il y a une femme avec laquelle il semble clairement avoir le plus grand lien avec.

Avant la finale, il semble qu’il reste deux femmes, Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller. Madison Prewett vient de quitter Peter, mais il est possible qu’elle revienne. Il est également possible qu’Hannah Brown revienne sur la photo à un moment donné. Et puis, il y a la théorie lointaine selon laquelle Peter se retrouve avec un producteur de baccalauréat. Comme il s’agit du premier résultat qui n’a pas été gâché, les fans ont fait de grands efforts pour émettre des hypothèses sur la fin du voyage turbulent de Peter. Dans les aperçus, Peter ne se met pas à genoux. Mais il a dit qu’il était heureux maintenant, quoi que cela signifie. Une prédiction qui s’est produite est que Peter s’engage dans le segment After the Final Rose, et c’est à l’une des trois dernières femmes.

Selon un fil Reddit (via Women’s Health), Peter propose à Madison sur After the Final Rose. Quelle est la validité de cette prise? Peut-il être considéré comme un spoiler légitime? Vous pouvez faire la recherche sur Internet et déterminer par vous-même. Mais simplement en suivant le récit de la saison, cela a du sens. Madison n’a pas sauté dans une limousine après s’être éloigné de Peter à la fin du dernier épisode, prédisant un possible retour pour le natif d’Auburn. Et la connexion de Peter avec les deux autres femmes ne semble pas assez forte pour justifier un engagement. S’il veut se fiancer, ce sera probablement pendant After the Final Rose, ce qui donnera à Peter le temps de convaincre Madison qu’il mérite son amour même après avoir couché avec les deux autres femmes.

La décision de Madison de partir était parfaitement logique pour quiconque n’était pas habitué au format The Bachelor. Aucune femme sensée n’accepterait la proposition d’un homme qui a eu des relations sexuelles avec deux femmes au cours de la même semaine. Peter le savait, mais il était également conscient que le fait d’être célibataire signifiait qu’il était uniquement placé dans la seule position qui rend un tel acte moralement pardonnable. Madison, cependant, est l’un des rares candidats à l’histoire de la série à reconnaître la grotesque inhérente à la poursuite du processus compte tenu des moments intimes que Peter vient de partager avec Hannah Ann et Victoria.

Le temps guérit, et peut-être que Madison reviendra sur Peter après s’être éloigné. Il ne semble vraiment pas que cela fonctionnera dans le monde réel avec Peter et Victoria ou Hannah Ann. S’il en choisit un, il y a de fortes chances qu’ils soient décomposés au moment du film After the Final Rose. Cela ouvre la porte à Madison pour réintégrer l’image et revendiquer le cœur de Peter. Ce ne serait pas un mouvement complètement sans précédent, comme nous l’avons vu de nombreuses fins non conventionnelles dans la série au cours des dernières années, entre Hannah Brown, Colton Underwood et Arie Luyendyk Jr.La façon dont cela se déroule est encore un peu mystérieuse , même si les Redditors pensent avoir résolu le casse-tête.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

