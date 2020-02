Les fans de caméras Sony obtiennent un superbe nouvel objectif 20 mm f / 1.8 – lisez notre critique complète

Sony a annoncé un nouvel objectif principal 20 mm qui est un véritable cracker pour les appareils photo comme le Sony A6600 et Sony A7 III. Comment savons nous? Parce que nous l’avons déjà testé, et vous pouvez voir les résultats dans notre test complet Sony FE 20mm f / 1.8.

Le FE 20 mm f / 1,8 G est un objectif principal compact et léger qui se marie bien avec les appareils photo plein format à monture E (pensez aux Sony A7 III et Sony A7R IV) et APS-C (Sony A6600, par exemple) ).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif “ G Master ”, qui sont les objectifs haut de gamme de Sony, cet objectif “ G ” est de très haute qualité et, comme notre examen l’a révélé, offre une excellente netteté dans toute sa plage d’ouverture.

Cela signifie qu’il convient à tous les types de photographie – c’est une grande taille et une distance focale pour la prise de vue de paysages et de voyages, mais les photographes de portraits, d’astro et de mariage apprécieront également sa qualité d’image et ses fonctionnalités.

Ceux-ci incluent un interrupteur pour se déplacer entre l’ouverture continue et le clic, ce qui le rend approprié pour les photos et la prise de vue vidéo, et une bague d’ouverture manuelle avec quelques réglages pratiques qui augmente encore sa polyvalence. Vous obtenez un réglage «A» pour contrôler l’ouverture sur l’appareil photo, une ouverture manuelle cliquée et un mode continu pour les vidéastes.

Petit sac d’astuces

Peut-être que la meilleure caractéristique du Sony FE 20mm f / 1.8 G est sa taille compacte et son poids. Pesant seulement 373 g, il s’équilibre particulièrement bien avec les séries A7 et A9 de Sony, mais convient également aux boîtiers APS-C comme le Sony A6600. Sur ce dernier, il a une focale équivalente de 30 mm.

L’objectif est également à la fois résistant à la poussière et à l’humidité et possède deux moteurs linéaires XD, ce qui permet une mise au point rapide et silencieuse. Son prix premium est également soutenu par la construction de l’objectif premium, qui comprend 14 éléments en 12 groupes et une ouverture circulaire à 9 lames.

Le seul inconvénient potentiel est cette étiquette de prix, qui sera de 900 $ / 949 £ (environ 1800 $ AU) lors de sa mise en vente en mars 2020. Cela fait presque le double du prix actuel du Sigma 20mm f / 1.4, même si nous estimons que c’est une excellente alternative pour tous les fans de caméras Sony qui recherchent un objectif grand angle petit, léger et très net.