Les fans des Avengers déchirent "The Rise of Skywalker" pour avoir arraché des scènes emblématiques de Endgame – .

Cela fait peut-être des tonnes d'argent au box-office en ce moment, mais The Rise of Skywalker n'est malheureusement pas l'incroyable finale de Star Wars que vous recherchez. J'ai déjà expliqué les choses les plus ennuyeuses sur le nouveau film Star Wars dans ma critique remplie de spoiler, mais il y a un autre problème avec le film que de plus en plus de fans semblent remarquer: les similitudes frappantes avec certains des meilleurs moments de Avengers: Fin de partie. Avant d'expliquer, c'est votre dernière chance d'éviter La montée des spoilers Skywalker avant de lire toutes les réactions au film qui gâchent divers moments du film.

Comme The Rise of Skywalker, Endgame propose de nombreux services aux fans, mais le nouveau film Avengers a une bien meilleure intrigue et une conclusion plus satisfaisante. En fait, Endgame est si bon que vous remarquerez facilement au moins deux scènes dans The Rise of Skywalker qui ont été inspirées par leurs homologues emblématiques.

Les deux scènes se déroulent dans le troisième acte du film, reproduisant dans une certaine mesure deux des scènes épiques de la finale de Endgame. La première est un parallèle de la scène «à votre gauche» d'Endgame. Captain America fait face à Thanos et à toute son armée sur Terre quand il entend «sur votre gauche» dans son casque, un rappel étonnant au Soldat de l'hiver. Quelques instants plus tard, des portails s'ouvrent de partout dans l'univers, et tous ceux qui comptent dans le MCU les parcourent. C’est une scène qui vous donne des frissons, qui en vaut la peine à chaque fois que vous la voyez.

Dans The Rise of Skywalker, nous avons un Poe Dameron apparemment vaincu dans sa X-Wing, ne sachant pas comment surmonter l'armada de l'empereur. C’est à ce moment que Lando Calrissian entre en scène, rejoint par des milliers et des milliers de navires appartenant à des gens ordinaires prêts à aider la Résistance. Le moment n'est pas aussi emblématique, étant donné que nous ne nous soucions pas trop que quelqu'un d'autre fasse le saut vers Exegol.

La deuxième scène majeure de Fin du jeu qui vient d'être arrachée survient plus tard dans le film lorsque Rey reproduit la ligne "Je suis … Iron Man" de Tony Stark. Stark prononce les mots juste au moment où il prend sa propre version du gant Infinity et élimine Thanos avec son armée massive.

Rey dit quelque chose de similaire, à un moment charnière de la bataille: «Je suis… tous des Jedi», dit-elle à Palpatine avant de le tuer puis de mourir elle-même. Contrairement à Endgame, où personne ne pouvait sauver Tony, Kylo Ren entre pour la faire revivre, sacrifiant sa propre vie dans le processus.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement signalé ces problèmes. Voici quelques réactions hilarantes, via ComicBook:

Il y a une scène dans la nouvelle Star Wars où le méchant dit "Je suis _____" puis Rey répond par "Et je … suis _______"

Au théâtre, j'ai contacté mon ami et j'ai dit «Iron Man»

Mais cela m'a fait réfléchir; y a-t-il une chance que TROS soit retombé pour ressembler davantage à Fin du jeu; c'était comme ça

– RGS (@okitsRGS) 22 décembre 2019

Je suis désolé que vous ne puissiez pas … vous ne pouvez pas appeler les guerres des étoiles si vous pensiez que la fin du jeu des vengeurs était vraiment incroyable

– Nick (@wasserplane) 20 décembre 2019

le contraste entre l'ambiance en regardant la fin de partie et le film de la nouvelle star wars s'appelle Je ne me souviens toujours pas me hante

– jess 🐥 (@ potatoluvr69) 21 décembre 2019

J'ai adoré voir Star Wars: End Game hier soir !!!

– DΔNΔ (@lilShunk_) 20 décembre 2019

Source de l'image: Disney

. (tagsToTranslate) Avengers: Endgame (T) Star Wars (T) Star Wars: la montée de Skywalker