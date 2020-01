Les fans du Seigneur des Anneaux aident la police à trouver le propriétaire d’une “bague en argent distinctive”

Du North Yorkshire en Angleterre vient une délicieuse histoire d’une bague manquante. Les officiers du canton ont annoncé sur Facebook cette semaine qu’ils cherchaient le propriétaire d’une “bague en argent distinctive” qu’ils avaient récupérée après un cambriolage à domicile. Les agents ont tenté de trouver le propriétaire légitime, mais hélas, ils ne l’ont pas pu.

Étant donné la valeur de la bague, l’agent-détective Pete Wilson et le service de police ont annoncé qu’ils cherchaient de l’aide auprès du public.

“Comme il s’agit d’un bijou si distinctif, nous espérons que quelqu’un reconnaîtra les marques et pourra nous dire à qui il appartient, comme je suis sûr que quelqu’un, quelque part le manque”, a déclaré Wilson (via BT).

Les commentaires dans le fil Facebook ont ​​afflué rapidement – et délicieusement. Les gens ont immédiatement reconnu ce que les autorités n’avaient pas: il s’agissait clairement d’une réplique de The One Ring de J.R.R. La série fantastique de Tolkien, et pas seulement une “bague en argent distinctive”.

Voici quelques-unes de mes réponses préférées:

“… Et l’Anneau de Pouvoir a perçu que son heure était maintenant venue. Il a abandonné Gollum. Mais quelque chose s’est produit alors l’Anneau n’avait pas l’intention. Il a été ramassé par la créature la plus improbable imaginable. Un officier de police, du nord du (York) Shire. ” [Source]

“C’est vraiment une bague précieuse. Malheureusement, je ne traduirais pas cela. C’est dans la langue noire du Mordor et ce n’est pas très agréable. Il vaut mieux le jeter dans une rivière ou un volcan de montagne ou quelque chose. Si non réclamé puis-je vous défier les gars à des énigmes pour cela? J’ai un acheteur avec leurs yeux dessus. ” [Source]

“Il y a d’autres forces à l’œuvre dans ce monde en plus du North Yorkshire. Peut-être que tu devais le trouver …” [Source]

La police du North Yorkshire prend le tout en main. Les autorités ont répondu dans le fil de discussion: “Nous devons évidemment rafraîchir nos connaissances en matière de cinéma!”

Mis à part les commentaires ludiques et stupides, les autorités ont persisté à essayer de trouver le propriétaire, et ils auraient pu – le propriétaire légitime de l’anneau aurait été retrouvé.

Dans d’autres nouvelles du Seigneur des Anneaux, Amazon a annoncé la distribution de son émission télévisée Lord of the Rings à gros budget et très attendue. De plus, nous avons appris plus sur le nouveau jeu vidéo Gollum et le prochain MMO Lord of the Rings.