Les fantômes et l’histoire des spectros de Netflix expliqués

Netflix Spectros a présenté au public une vision unique de la narration spectrale, ajoutant des histoires de fantômes japonais et de la sorcellerie brésilienne au scénario classique des «morts parmi les vivants».

Spectros suit un groupe d’adolescents qui mettent la main sur un artefact hanté: une poupée contenant les cendres qui servent de pont entre la terre des vivants et la terre des morts. Leur quartier, Liberdade, a été envahi par des fantômes ramenés par un nécromancien qui fera tout pour mettre la main sur la poupée et prendre le contrôle des morts.

Les fantômes dans Spectros sont à la fois des personnages pertinents pour l’intrigue et une partie de l’arrière-plan texturé. Parmi les morts se trouvent les fantômes d’un toxicomane qui revient en mendiant, le fantôme d’un homme indigène disant aux gens de quitter sa terre, deux soldats exigeant le paiement de leurs services, un missionnaire déclarant la parole de Dieu, la figure historique brésilienne Chaguinhas, et un jeune garçon japonais décédé dans un camp d’inhumation pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une telle variété de fantômes, les téléspectateurs peuvent se demander exactement comment ils ont fini par hanter Liberdade et ce que la série essaie de dire à travers cet appareil.

Les Spectros de Netflix: Liberdade est hanté parce qu’il est construit sur une tombe

D’un point de vue littéral, les fantômes reviennent parce qu’ils sont convoqués par un nécromancien. Ils s’accumulent à Liberdade car le quartier est construit sur les vestiges du premier cimetière de São Paolo. Le public apprend par un présentateur de nouvelles dans la finale de l’émission que le quartier a été déclaré site archéologique contenant les tombes de «citoyens socialement marginalisés», avec sept squelettes datant de l’ère de l’esclavage. Il joue dans le précédent établi dans l’horreur que la reconstruction sur les lieux de sépulture sacrés pour faire apparaître des fantômes.

Spectros de Netflix: les fantômes représentent un passé troublé

Beaucoup des fantômes qui reviennent sont ceux que la société a le plus échoué: les esclaves, la population indigène, les personnes aux prises avec la dépendance. Les fantômes sont souvent utilisés pour représenter le passé, un rappel physique de ce qui était autrefois. Dans Spectros, les fantômes représentent le passé troublé du Brésil du colonialisme, de l’esclavage, des camps d’internement et du mépris des pauvres. Les fantômes sont un rappel des nombreuses époques problématiques du pays, un rejet du passé nostalgique. Il est donc significatif que les fantômes apparaissent dans Liberdade, ce qui se traduit par la liberté. Les personnes qui dans la vie n’étaient pas libres sont finalement libérées dans la mort, servant de rappel permanent de ce sur quoi le présent a été construit.

Les fantômes sont également utilisés pour représenter le passé troublé de personnages individuels. Pardal gagne sa vie en travaillant aux côtés de gangs chinois. Bien qu’il le fasse pour subvenir à ses besoins et à ceux de son frère financièrement, c’est une honte pour lui. Lorsque ses deux contacts dans le gang chinois meurent et reviennent comme des fantômes, ils le poursuivent, le forçant littéralement à faire face aux conséquences de ses choix passés. Le frère de Pardal, Léo, s’implique dans l’enquête sur les fantômes tout en recherchant la mère qui l’a abandonné il y a quelque temps. Quand il parvient finalement à la retrouver dans la finale, elle est un fantôme, confirmant sa peur qu’elle soit définitivement partie. Elle propose de rester pour toujours, mais il se rend compte qu’il doit la laisser partir. Il ne peut pas continuer à chasser les fantômes.

Cependant, la finale confirmant que la terre des vivants et la terre des morts se chevauchent désormais en permanence, Spectros permet à ses personnages fantômes de rester et de rappeler que ni les gens ni les pays ne peuvent non plus échapper aux fantômes de leur passé.

