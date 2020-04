les faux commerçants drainent le crédit en sonnant

Le phishing et le smishing sont certainement les tentatives de fraude en ligne les plus fréquentes et les plus populaires, mais pas les seules. En fait, même les appels sont de plus en plus utilisés par les cybercriminels qui tentent d’induire les utilisateurs en erreur pour obtenir leur argent. En plus de vishing, une autre fraude habituelle pour accéder aux appareils des utilisateurs est la Arnaque Wangiri, communément connu sous le nom de «scam sonnerie».

Arnaque Wangiri: un appel peut vous faire perdre votre argent!

La police postale continue de sensibiliser les utilisateurs en proposant des informations très utiles sur les tentatives de fraude les plus fréquentes. Parmi les dernières arnaques abordées, citons l’arnaque Wangiri, ou arnaque aux sonneries; c’est une tactique peut-être moins connue mais souvent utilisée par les malfaiteurs qui, par le biais d’appels téléphoniques, visent à intriguer les utilisateurs contactés pour les inciter à rappeler, soustrayant ainsi leur crédit en quelques instants.

Le rappel des chiffres exploités par les malfaiteurs pourrait coûter cher. En fait, comme indiqué par la police postale, dans certains cas, les cybercriminels ont pu soustrayez également 1,50 € par seconde.

Dans la plupart des cas, l’arnaque Wangiri se produit par le biais d’appels depuis la Tunisie et l’Angleterre, mais pas seulement. Il est donc toujours important de payer le maximum attention aux appels de l’étranger. Il est essentiel de ne pas appeler les numéros inconnus et d’ignorer les sonneries reçues, qui viennent souvent avec une certaine insistance précisément pour éveiller la curiosité et, par conséquent, inciter la victime potentielle à contacter à nouveau le numéro. Il est recommandé de procéder avec une grande prudence et il est recommandé de bloquer, si ce n’est pas nécessaire, les appels depuis l’étranger afin de réduire les risques.