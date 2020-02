les faux e-mails continuent d’attaquer de nombreux utilisateurs

la arnaque en ligne les utilisateurs qui attaquent habituellement pour obtenir leurs données personnelles et accéder aux cartes de crédit et aux comptes courants sont encore largement exploités par les cybercriminels, qui créent toujours de nouvelles communications fictives, se faisant passer pour des entités et des entreprises bien connues. Facebook, par exemple, est l’un des noms les plus utilisés par les malfaiteurs pour cacher tentatives de phishing, mais pas seulement. Il est possible de rencontrer différents types de messages, qui se produisent principalement par le biais de faux e-mails et SMS.

Phishing: de faux e-mails et des SMS frauduleux attaquent les utilisateurs pour voler leurs données personnelles!

Les faux courriels, les SMS frauduleux et les publicités fictives sont les principaux outils utilisés par les cybercriminels pour compléter leur attaques de phishing. L’intention des criminels est de persuader les utilisateurs, se faisant passer pour des entités bien connues afin de manipuler les victimes et de voler leurs données personnelles. Contrairement aux escroqueries traditionnelles, le phishing est autorisé sans le savoir par les victimes elles-mêmes, qui, en fait, ont la possibilité de prévenir la tentative de fraude.

Les cybercriminels, en fait, se cachant derrière les communications qu’ils ont conçues visent à convaincre les utilisateurs de fournir de première main données personnelles et même les informations d’identification qui offrent laaccès au compte en ligne. Tout cela passe par des messages bien structurés de la part des malfaiteurs, qui rapportent des informations qui attirent l’attention des destinataires, les intimident ou, dans certains cas, les intriguent. Donc, en procédant à l’invitation à accéder pages frauduleuses capables de voler toutes les informations saisies en eux, les malfaiteurs effectuent la tromperie. Le fait de ne pas saisir les données demandées entrave donc les cybercriminels, vous permettant de prévenir la fraude. À ce stade, il est essentiel de ne pas se laisser convaincre par des messages suspects; assurez-vous que les informations communiquées peuvent effectivement provenir de l’entité en question et en tout cas évitez de transférer des données personnelles en ligne.