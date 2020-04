Les femmes enceintes pourraient transmettre le coronavirus aux bébés à naître – .

Un nouveau-né au Pérou a été testé positif pour le nouveau coronavirus, ce qui a incité les médecins à conclure que le COVID-19 avait été transmis par sa mère.

D’autres études ont montré qu’une transmission verticale pouvait se produire, bien que l’on ne sache pas comment ni pourquoi elle pouvait se produire.

La transmission de la mère au fœtus n’a pas été largement observée et seuls quelques cas peuvent avoir été enregistrés à ce jour.

Le nouveau virus coronavirus se propage principalement par contact avec des gouttelettes microscopiques contenant le virus d’un individu. Ces gouttelettes pourraient être éjectées par la toux ou l’éternuement par la personne infectée, et une personne en bonne santé à proximité pourrait les inhaler. Les mêmes gouttelettes peuvent atterrir sur diverses surfaces et objets ou se retrouver sur les mains de quelqu’un d’autre et atteindre les yeux, le nez ou la bouche d’une personne en bonne santé. Mais il y a peut-être une autre façon de transmettre le COVID-19, c’est celui d’une mère à son bébé à naître. Le plus récent cas signalé provient du Pérou, mais des études ont montré des événements similaires dans d’autres pays.

Un bébé est né mercredi à Moyobamba, San Martín, et il est devenu le premier cas au Pérou où la contagion à travers le placenta a été confirmée, selon Canal N.

La naissance a eu lieu aux premières heures du matin le 15 avril via une césarienne avec des mesures de biosécurité strictes en place pour l’intervention chirurgicale. La mère et le fils sont stables sans aucun symptôme, et la mère est une patiente asymptomatique connue au COVID-19. Le directeur du Réseau d’assistance Moyobamba, Álvaro Bardalez Vela, a déclaré que ce serait le premier cas de naissance d’un enfant atteint de coronavirus dans le pays et le deuxième dans le monde. Il a peut-être raison au sujet du Pérou, mais il y a eu d’autres cas suspects où des nouveau-nés ont été diagnostiqués COVID-19 positifs après la naissance.

Trois études distinctes ont soulevé des inquiétudes quant au fait que le nouveau coronavirus puisse infecter un foetus dans l’utérus, a rapporté StatNews il y a près de trois semaines. Les études n’ont pas été en mesure de déterminer pourquoi cela se produit, à quelle fréquence cela peut se produire ou quels risques il pourrait présenter au fœtus.

Deux articles ont été publiés à la mi-mars dans le Journal de l’American Medical Association, rapportant qu’un anticorps COVID-19 avait été trouvé chez des nouveau-nés. Cependant, il n’aurait pas dû passer à travers le placenta. “Bien que l’infection à l’accouchement ne puisse être exclue, les anticorps IgM n’apparaissent généralement que trois à sept jours après l’infection, et le taux élevé d’IgM chez le nouveau-né était évident dans un échantillon de sang prélevé 2 heures après la naissance”, ont écrit des médecins de Wuhan.

La troisième étude publiée dans JAMA Pediatrics a détaillé trois cas de bébés positifs pour COVID-19 nés en Chine d’une cohorte de 33 femmes infectées. Ces bébés n’ont été testés que deux jours après la naissance, de sorte que l’infection aurait pu survenir après la naissance. Les trois bébés présentaient des symptômes de COVID-19, notamment une léthargie, un essoufflement, de la fièvre et un scanner de bébé présentait des signes de pneumonie. Tous se sont rétablis en une semaine.

Début mars, une étude similaire de Wuhan a détaillé les observations de neuf femmes infectées qui ont accouché par césarienne après avoir été testées positives au cours de leur troisième trimestre. L’étude a révélé que le virus n’était pas présent dans les échantillons de liquide amniotique, de sang de cordon ou de lait maternel de six des patientes.

Bien que la plupart des bébés et des enfants semblent se remettre de COVID-19, il existe quelques exceptions. À la mi-mars, une étude portant sur l’infection par le SRAS-CoV-2 chez les enfants a signalé la mort d’un enfant de 10 mois qui avait développé une invagination intestinale (blocage intestinal) et une défaillance multiviscérale.

Comme pour d’autres aspects du nouveau coronavirus, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la question de la transmission verticale. Si vous attendez un bébé pendant cette période, vous devez vous assurer de demander conseil à votre médecin, surtout si vous présentez des symptômes de COVID-19.

