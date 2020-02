Les films A24 snobés par les Oscars 2020 classés (selon Rotten Tomatoes)

A24 s’est rapidement imposée comme une société de production et de distribution de puissance, publiant des histoires uniques à une époque de tournage qui tire profit des remakes et des franchises à succès. Depuis 2012, ils ont pris des risques créatifs et donné une plateforme à de nombreux cinéastes divers. Cela a finalement payé avec la reconnaissance que leurs films ont accumulée pendant les saisons de récompenses.

À ce jour, A24 a reçu 25 nominations aux Oscars, notamment le prix du meilleur film pour son film Moonlight 2016. Après sans doute leur année la plus brillante à ce jour, beaucoup ont été surpris par le manque de reconnaissance (à l’exception d’un clin d’œil cinématographique pour The Lighthouse) lorsque les nominés aux Oscars ont été annoncés le 13 janvier. Cela étant dit, voici les nominés qui auraient pu être, classés par leurs scores sur Rotten Tomatoes.

6 Midsommar (83%)

Après les débuts très appréciés d’Ari Aster Hereditary (que beaucoup croient avoir été snobés l’année dernière), Midsommar est un film d’horreur populaire qui suit Dani (Florence Pugh) en deuil et son petit ami, Christian (Jack Reynor), alors qu’ils se rendent dans un village suédois pour un festival d’été. Le film a eu un impact sur les cinéphiles et les cinéastes, Jordan Peele le qualifiant de “film d’horreur le plus idyllique de tous les temps”. La plupart des éloges visaient la mise en scène d’Aster et la performance émotionnelle de Pugh en tant que Dani.

Bien que Pugh ait été nommée cette année pour son rôle de soutien en tant que Amy March dans Little Women, il y a ceux qui pensent qu’elle aurait plutôt dû être reconnue pour ce rôle. Mais les Oscars ont toujours évité de récompenser les films d’horreur, après avoir snobé une autre actrice, Lupita Nyong’o, pour sa performance très animée en nous. Aster a déclaré que Midsommar serait son dernier film d’horreur pendant un certain temps. Nous espérons que l’incursion du cinéaste dans d’autres genres lui donnera une reconnaissance bien méritée aux Oscars.

5 vagues (83%)

En première au Telluride Film Festival, acclamé par la critique, Waves est un drame familial de Trey Edward Schults qui, comme Aster, a fait ses débuts dans le genre de l’horreur. Le film a fait les dix meilleurs films du National Board of Review de 2019 et a reçu des éloges pour les performances de Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr. et Sterling K. Brown. De plus, la partition, la cinématographie et la direction de Schults ont été distinguées par les cercles de récompenses.

Bien que cela soit généralement prometteur, Waves a également reçu des critiques sur la structure de sa narration, changeant souvent les rapports d’aspect tout au long du film, déclenchant un débat sur le style contre le fond. D’autres critiques ont persisté sur le fait que Waves est l’histoire d’une famille noire racontée par un cinéaste blanc. Bien que ces risques créatifs aient porté leurs fruits grâce aux acclamations que Waves a continué de recevoir, cela a peut-être été trop risqué pour l’Académie.

4 gemmes non coupées (91%)

Il semblait que le tour d’Adam Sandler en tant que bijoutier ombrageux avec un problème de jeu dans les pierres précieuses des frères Safdie était un verrou dans la catégorie du meilleur acteur, mais ce n’était pas le cas lorsque les nominations aux Oscars ont finalement été annoncées. Cinemablend a rapporté que Sandler n’avait peut-être pas obtenu les votes dont il avait besoin parce que son arrogance et ses antécédents de mauvais films ont mal tourné les électeurs de l’Académie. Cela malgré sa nomination et son prix par d’autres organisations cinématographiques prestigieuses pour sa performance.

Adam Sandler mis à part, Uncut Gems a été largement salué pour son scénario, sa réalisation et sa cinématographie, devenant finalement l’un des films les plus rentables d’A24. Le montage, le scénario et la réalisation ont été reconnus dans d’autres cercles de récompenses, et le film a même rejoint Waves en tant que l’un des dix meilleurs films du National Board of Review de 2019. Cependant, cet élan n’a pas suffi à catapulter Uncut Gems à la gloire des Oscars dans n’importe quel Catégorie.

3 Le phare (91%)

Comme mentionné, la seule nomination aux Oscars pour A24 cette année était pour la cinématographie de Jarin Blaschke dans The Lighthouse. Mais même cette nomination est dérisoire par rapport à la reconnaissance du deuxième film de Robert Egger reçu dans les festivals de cinéma et autres récompenses. Oui, la cinématographie a été méritée à juste titre, mais d’autres réalisations telles que la conception de la production (le phare titulaire a même été construit spécifiquement pour le film!), Les performances de Robert Pattinson et Willem Dafoe (salué comme parmi les meilleures de leur carrière), le le scénario et la direction ont été omis.

Eggers a établi sa voix cinématographique à travers les pièces révélatrices de la période gothique. Le phare, qui se déroule dans les années 1890, raconte les horreurs croissantes que deux gardiens de phare traversent au cours d’un mois. Alors que l’Académie aime classiquement une bonne pièce d’époque, leur aversion pour l’horreur a probablement contribué au pourquoi The Lighthouse n’a pas été reconnu par les Oscars.

2 Le dernier homme noir à San Francisco (93%)

Gagner le prix spécial du jury ET le meilleur réalisateur après ses débuts au Sundance Film Festival a généré un buzz prometteur pour le premier film de Joe Talbot, The Last Black Man à San Francisco. Basé sur l’histoire vraie d’un ami d’enfance de Talbot tentant de récupérer l’ancienne maison de son grand-père, le film a continué à recevoir des éloges sur une diffusion plus large et a figuré sur plusieurs listes des “meilleurs films” fin 2019.

Les aspects marquants de ce film étaient la mise en scène de Talbot, la cinématographie et la partition. Les critiques contre ce film ont été similaires à Waves, dans la mesure où certains l’ont perçu comme ayant plus de style que de substance. Et bien qu’il s’agisse d’une opinion minoritaire (d’autres critiques ont non seulement été émus mais ont noté les émotions audibles du public autour d’eux), The Last Black Man in San Francisco est également un film à petit budget qui a malheureusement malheureusement pu passer entre les mailles du filet entre les chouchous indépendants à petit budget et les superproductions à gros budget qui attirent généralement les éloges de l’Académie.

1 L’adieu (98%)

The Farewell n’est pas seulement le film le mieux classé de cette liste; son snobing complet par l’Académie a sans doute suscité le plus d’indignation, car il était considéré comme un verrouillage de plusieurs catégories. Tout semblait se passer pour les débuts universellement acclamés de Lulu Wang: son scénario était unique et émouvant; sa direction a élevé le matériel source et a donné une visibilité supplémentaire à un groupe qui (jusqu’à récemment) avait été principalement négligé dans le cinéma occidental. Awkwafina, connu pour ses comédies loufoques, a livré une performance conflictuelle et poignante en tant que Billi, ce qui a entraîné une victoire au Golden Globe Award. La douce et amère de Zhao Shuzhen se transforme en Nai Nai, la grand-mère de Billi atteinte d’une maladie terminale dont sa famille ne lui parlera pas, a également reçu le buzz pour sa performance de soutien.

Historiquement, les cinéastes féminines n’ont pas reçu la reconnaissance qu’elles méritent, et malheureusement, cette année n’est pas différente, aucune femme (sans parler de Wang) n’ayant été nominée pour le meilleur réalisateur malgré avoir été à l’origine de bon nombre des meilleures offres de 2019. Il convient de noter que la partition de The Farewell a été présélectionnée en considération pour les Oscars de cette année. Mais comme ce n’est que l’une des neuf catégories pour lesquelles l’Académie publie ses listes restreintes, il n’y a aucun moyen de savoir dans quelle mesure The Farewell aurait pu se rapprocher des catégories qu’il méritait.

