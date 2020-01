Les films de Studio Ghibli arrivent dans des services de streaming comme Netflix, dans le monde entier!

Après des années d’attente, le vénéré catalogue de films d’animation Studio Ghibli arrive sur les services de streaming.

21 films de la légendaire maison d’animation japonaise arriveront sur Netflix par vagues au cours des prochains mois en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique, tandis que les films débarqueront sur HBO Max dans le Les États-Unis et le Canada lors du lancement de ce service au printemps, comme indiqué précédemment.

C’est un nouveau mouvement pour Ghibli, qui jusqu’à récemment a choisi de ne pas distribuer ses films au-delà des sorties physiques et des offres télévisées traditionnelles. Cependant, parallèlement à l’acquisition par WarnerMedia des droits de diffusion en continu pour HBO Max, Ghibli a commencé à vendre des copies numériques téléchargeables de ses films. Et maintenant, Netflix rejoint également le parti.

À partir de février 2020, 21 films de la légendaire maison d’animation Studio Ghibli arrivent exclusivement sur Netflix. Nous sommes fiers de présenter des histoires aimées et influentes comme Spirited Away, Howl’s Moving Castle et My Neighbour Totoro aux nouveaux téléspectateurs et aux fans de haut vol. pic.twitter.com/955uiYAzA120 janvier 2020

Alors, quand pouvez-vous vous attendre à commencer à regarder des films Ghibli sur Netflix? Battre HBO Max au punch, à partir du 1er février, Castle in the Sky, My Neighbour Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves et Tales from Earthsea ont frappé Netflix.

Une deuxième vague arrive le 1er mars, qui mettra au service Nausicaä de la vallée du vent, la princesse Mononoke, mes voisins les Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty et The Tale of The Princess Kaguya.

Une troisième et dernière vague débarque le 1er avril (sans blague), lorsque vous aurez droit à Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises et When Marnie Was There .

L’omission la plus notable ici est la tombe classique des lucioles, le drame déchirant de Ghibli en temps de guerre. Le studio ne détient malheureusement pas les droits de publication.

Cependant, Netflix sous-titrera les films dans 28 langues et proposera 20 nouveaux doublons linguistiques là où ils n’existaient pas nécessairement auparavant. C’est un grand engagement de la société – et bien mérité des films qui devraient être appréciés par un public aussi large que possible.