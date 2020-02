Après avoir lancé sa carrière aux prises avec Michael Myers à Halloween, Jamie Lee Curtis cimenté son statut de reine des cris dans d’autres films d’horreur. Curtis a certainement continué à exceller dans presque tous les genres, montrant à la fois des coupes dramatiques et un timing comique. Elle n’apparaît pas dans autant de films qu’auparavant, mais quand elle le fait, cela sert toujours à rappeler aux cinéphiles à quel point elle est formidable à ajouter à n’importe quel casting. Pour un exemple récent, il suffit de regarder le mystérieux meurtre mystérieux de Rian Johnson, Knives Out.

Même après 40 ans, l’héritage de Curtis en tant qu’actrice reste à jamais lié à ses débuts sur grand écran en tant que baby-sitter la plus dévouée de Haddonfield. Laurie Strode de Curtis est sans doute la plus grande héroïne slasher de tous les temps, et a établi le modèle pour toutes les “filles finales” à venir. Laurie n’était pas contente d’être la victime de qui que ce soit et a réussi à combattre Michael malgré sa force et sa capacité inhabituelles à se déplacer silencieusement d’un endroit à l’autre d’une manière presque Batman-esque.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le camée Halloween 3 de Jamie Lee Curtis que personne n’a remarqué

On dit souvent qu’un héros n’est aussi bon que son méchant, mais dans le cas de Michael Myers, le tueur silencieux ne se serait pas révélé aussi emblématique sans Laurie Strode, ingénieux et dur, de Curtis. Aussi génial que Halloween soit, il est temps de regarder en arrière et de se souvenir des autres rôles de Curtis dans les films d’horreur.

Les films d’horreur non-Halloween de Jamie Lee Curtis

Après avoir eu autant de succès à travailler avec le réalisateur John Carpenter à Halloween, il n’est pas étonnant que Jamie Lee CurtisLe prochain rôle d’horreur est venu dans le film fantôme de Carpenter 1980 The Fog. Curtis a joué Elizabeth Solley, une jeune auto-stoppeuse qui se lance dans une romance avec Nick Castle (Tom Atkins). Elizabeth rend Laurie fière en survivant au film. Toujours en 1980, Curtis a joué le rôle de Kim Hammond dans le slasher de l’école secondaire Prom Night, qui a précédé Halloween 2 en faisant du tueur un parent de son personnage.

Terror Train, qui a joué Curtis dans le rôle de Alana Maxwell, une personne généralement sympathique qui regrette sa participation à une horrible blague de fraternité, a terminé le triple tir de Curtis en 1980. Elle se retrouve une cible lorsque la victime mentalement endommagée revient pour se venger le soir du Nouvel An. Curtis a fait une apparition de voix non crédité dans Carpenter 1981 Escape from New York, et a également joué la même année dans Road Games, un thriller de tueur en série australien réalisé par Richard Franklin. Stacy Keach joue le rôle d’un camionneur qui commence à croire que le conducteur d’une camionnette qu’il continue de voir est un tueur en série que la police recherche. Curtis joue Pamela, le personnage de l’auto-stoppeur Keach que Pat ramasse, et qui disparaît par la suite.

En 1990, Curtis a joué dans Blue Steel, un des premiers efforts de la future oscarisée Kathryn Bigelow. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film d’horreur, il présente le policier recrue de Curtis qui devient l’objet d’obsession pour un tueur psychopathe. Les deux efforts d’horreur non-Halloween les plus récents de Curtis ont eu lieu dans Mother’s Boys de 1994 et Virus de 1999. La première voit Curtis star comme une mère psychotique qui fera tout pour retrouver ses enfants, et la seconde la voit combattre une forme de vie extraterrestre qui a pris le contrôle d’un navire de recherche russe et veut exterminer l’humanité. Ne vous laissez pas berner par cette prémisse potentiellement intéressante, car Virus est tristement mauvais et Curtis elle-même la déteste.

Plus: Chaque film d’horreur conservé à la US Library of Congress

Transformers: War For Cybertron Trilogy Trailer est le rêve d’un fan de G1

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy