Les films James Bond de Daniel Craig sont sérialisés, mais ils ne vont pas ensemble

Il y a deux groupes de personnes pour une longue discussion sur les personnages nommés Mr White: les fans de Reservoir Dogs et la division Double-0 du MI6. Dans l’ensemble, quand No Time To Die sortira en novembre, Bond aura passé 14 ans et cinq films retraçant les étapes et l’histoire de la vie de l’insaisissable lieutenant Spectre. Pourtant, tous les écrous Bond, à l’exception des plus dévoués, auraient du mal à se souvenir de lui en dehors de sa couleur préférée. Je n’imagine pas que son acteur, Jesper Christensen, soit beaucoup reconnu dans la rue.

Vous pourriez dire qu’il est emblématique de la capacité de Spectre à être partout encore invisible; cela ressemble à une ligne que vous pourriez entendre dans l’un des films Bond de l’ère Craig. Mais vraiment, c’est un réquisitoire sur la fragilité et l’oubli de l’arc plus large de ces films.

L’idée était toujours excitante en principe – que chacune des missions de Craig n’existerait pas isolément, mais contribuerait à une lente montée de l’intrigue, chaque méchant faisant partie d’une plus grande conspiration menée par l’organisation criminelle qui figurait dans les romans de Ian Fleming et les premiers Bond films des années 60.

En réalité, cette intrigue d’arrière-plan a été appliquée de manière incohérente, comme un travail de peinture au slapdash – parfois aggloméré sur des portions de film autrement lisses, parfois se fondant dans rien. Il ne peut pas vraiment espérer relier ces films car, fondamentalement, ils ne vont pas ensemble. Ils pourraient tous jouer le même acteur, mais les années Craig ont parcouru toute la gamme tonalement.

Casino Royale était volontairement des années 60, de ses gadgets analogiques à la sueur qui semblait s’accrocher au visage de Craig dans toutes les autres scènes. Pourtant, Quantum of Solace – la suite directe qui a capté les événements après seulement une heure passée hors écran – était manifestement contemporaine. L’acte répréhensible en son centre a vu un éco-philanthrope détourner des fonds pour abattre des forêts et priver les Boliviens vivant dans le désert d’eau – un type de mal très moderne. Vue de dos, c’est comme si la guerre froide commençait et se terminait en l’espace de quatre heures.

Là où Solace fait le tour du monde à bout de souffle, les films de Sam Mendes qui suivent ont hâte de revenir à Londres, explorant ses étranges espaces souterrains et exposant le bâtiment du Secret Intelligence Service à de longs plans lugubres à travers la Tamise. Et tandis que Casino Royale s’ouvre avec un pugilisme ancré dans une salle de bain, l’action de Mendes a tendu vers le spectacle de l’illogique: Bond conduisant un véhicule lourd à travers un train, exposant sa poitrine à des balles d’uranium appauvri; Bond agite le pilote d’un hélicoptère qui vire vers une place bondée à Mexico; Bond coupant les ailes de son avion pour pouvoir plonger son nez dans un SUV contenant un innocent qu’il a juré de protéger.

Même la façon dont Craig parle a changé depuis qu’il a enfilé ce premier smoking sur mesure au Monténégro. Casino Royale, vous vous en souvenez, a été écrit comme une réponse implicite à Bourne; son dialogue est tendu, reflet de Bond comme d’un «instrument contondant». Tout jeu de mots est réservé aux événements spéciaux. “Cette dernière main”, craint Craig en retournant à la table de poker après un empoisonnement, “m’a presque tué.”

Par Skyfall, il joue pratiquement au tennis avec Moneypenny, faisant des va-et-vient comme s’il s’agissait d’un problème standard du quartier-maître. Insinuation? In-your-endo. Ce n’est pas une citation directe, mais cela a probablement fait un brouillon.

Tout sentiment persistant que Bond a été «redémarré» lorsque Craig est monté à bord peut être rapidement séparé; les deux tiers de l’équipe de rédaction de Casino Royale, Neal Purvis et Robert Wade, sont les hommes qui ont amené Die Another Day au monde. Le réalisateur Martin Campbell a été présenté comme une paire de mains sûre, après avoir introduit Pierce Brosnan dans la série une décennie plus tôt. Alors que Casino Royale a réussi à éliminer le ballonnement de l’ère Brosnan, il l’a fait en revenant au même puits.

Ce ne sont pas des films d’un genre, alors, et de plus, la sérialisation n’a pas été gentille avec eux. Spectre en particulier souffre de son dévouement à la cause, parcourant l’histoire de la famille White comme si le spectateur avait accidentellement accepté de passer ses photos de vacances. Lorsque Blofeld prétend avoir été l’auteur de toute la douleur de Bond, vous pensez qu’il est auto-publié. Est-ce vraiment si choquant qu’un agent du M6 ait eu de nombreuses rencontres avec une organisation qui prétend contrôler tous les crimes? Vous pourriez aussi bien revendiquer la responsabilité de salir les mains des binmen.

Il ne fait aucun doute que la continuité a imprégné certaines séries d’une excitation puissante et lente. Avengers: Fin de partie est devenu le film le plus rentable de tous les temps en partie sur ses mérites individuels, et en partie parce qu’il a promis la conclusion d’une histoire racontée à travers 22 films. Mais Marvel fonctionne à une cadence différente de Bond; une intrigue globale ne profite pas nécessairement aux films qui peuvent être espacés de quatre ou cinq ans. Vous ne vivez probablement même pas dans la même propriété que vous habitiez lors de la sortie de Spectre. Être invité à se souvenir de ce qui s’est passé dans Quantum of Solace ressemble plus à un rappel cruel de la mortalité qu’à un déroulement passionnant d’une histoire en cours.

En parlant de cela, le pauvre Craig a été catapulté des premiers meurtres de la carrière de Bond au statut de dinosaure en l’espace de seulement trois films. Il a passé la moitié de son mandat en tant que «vieux chien», utilisé comme véhicule pour explorer les thèmes de l’héritage et de la redondance. Si ses premières années arrivaient, nous ne les avons pas vues.

Qu’est-ce qui a fonctionné comme ancre dans le temps changeant des années Craig? En un mot – et si une ancre n’est pas une métaphore trop insensible, étant donné son destin – Vesper. Ce traumatisme, et la complexité convaincante qui rend Bond à la fois complice et victime de sa mort, a duré des années. En fin de compte, il s’avère que c’est un personnage, pas un complot, qui peut garder la flamme allumée pendant les années de jachère entre les films Bond.

Dernièrement, la série a travaillé pour transformer l’intrigue en personnage – l’empreinte de Spectre persiste à Madeleine, la fille de M. White, qui représente une chance pour Bond de résoudre la «rage inconsolable» laissée par l’ouragan Vesper. Il y a l’espoir que No Time To Die puisse se connecter de la même manière que Skyfall: à travers les questions du cœur.

À long terme, il est préférable de célébrer le rare sentiment d’occasion qui accompagne chaque film Bond; de traiter chacun comme une opportunité de remixer l’homme et sa situation, plutôt que le dernier épisode d’une série dont personne ne se souvient. Voyons voir Spectre devenir un fantôme et Vesper continue de vivre.

