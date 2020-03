Les films les plus chauds dont les fans de streaming ne peuvent pas se contenter en ce moment – .

Cela fait maintenant quelques semaines que le blockbuster en langue étrangère Parasite a stupéfié Hollywood en remportant une poignée de récompenses majeures lors de la cérémonie des Oscars de cette année – y compris une victoire pour la meilleure image pour le film acclamé par la critique, la première fois qu’un titre étranger le fait en les 92 ans d’histoire des prix. Et le buzz autour du film, qui aura bientôt un streaming exclusif, n’a pas encore disparu. En fait, il pourrait même continuer de croître.

Pour coïncider avec l’anniversaire d’un an de la première de Parasite au prestigieux festival de Cannes, Grand Central Publishing prévoit de publier bientôt les storyboards du réalisateur Bong Joon Ho pour le film sous la forme d’un roman graphique de 304 pages. Fixé pour une date de publication le 19 mai (et disponible en précommande ici), il comprendra un avant-propos rédigé par le réalisateur, et le dialogue et les instructions de la caméra seront traduits en anglais. Pendant ce temps, non seulement le livre prouvera-t-il sans doute quelque chose d’une marchandise chaude parmi la légion de fans du film aux États-Unis – Hulu a annoncé qu’il diffusera le film à partir du 8 avril. Pour ne rien dire du fait qu’il y en a encore beaucoup des téléspectateurs qui ne veulent pas attendre aussi longtemps et qui ont déjà profité des services de location de films comme Amazon et iTunes pour faire de Parasite le meilleur film en streaming cette semaine encore.

Cela a été le cas depuis quelques semaines maintenant, Parasite ayant essentiellement un étranglement à la première place dans un classement des films en streaming les plus chauds que les téléspectateurs regardent le plus dans les principaux services de streaming comme Netflix et d’autres. Ce nouveau classement est une gracieuseté de l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood, qui fournit chaque semaine à . un instantané des données révélant les préférences et le comportement de streaming de ses millions d’utilisateurs, et les nouvelles données couvrent la semaine du 20 au 26 février.

Les meilleurs titres de la semaine incluent principalement des prix plus anciens et des films qui sont sortis depuis un certain temps – des films comme The Dark Knight, Inception et Avengers: Infinity War. Les films les plus récents de la liste incluent Knives Out, le fantastique polar blanc du réalisateur Rian Johnson qui est sorti à l’automne et qui obtient une suite – et, bien sûr, Parasite à la première place. Il y a toujours un niveau de demande tellement incroyable pour ce dernier qu’il a obtenu une autre représentation théâtrale à court terme, pour profiter de l’attention éclatante post-Oscars. Cela a aidé le box-office brut du film à atteindre près de 50 millions de dollars à ce jour, ce qui en fait l’un des cinq titres étrangers les plus rentables aux États-Unis.

Voici, pendant ce temps, la liste complète des 10 meilleurs films que les téléspectateurs en streaming regardent le plus en ce moment dans les principaux services de vidéo à la demande:

Parasite

Ambroisie

Couteaux sortis

La conversation

3 idiots

Le Chevalier Noir

Début

Avengers: Infinity War

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Source de l’image: Curzon Artificial Eye / Kobal / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

