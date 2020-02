Les finalistes des . Awards bien représentés au sommet du classement – .

De gauche à droite: John Cook, co-fondateur de ., Eugenio Pace, PDG d’Auth0, Dan Lewis, PDG de Convoy, et Manny Medina, PDG d’Outreach (Photo de Dan DeLong pour .)

Nous sommes au cœur de la saison des récompenses. Avec les Oscars à l’écart, le moment est venu pour le prochain concours de récompenses le plus important de l’année. C’est vrai, les . Awards sont dans moins d’un mois.

Mais c’est plus qu’un simple bouchon éhonté pour la 12e édition des prix. En examinant les finalistes à travers l’objectif du . 200, notre classement des entreprises technologiques privées du Nord-Ouest du Pacifique révèle quelques informations intéressantes sur l’état de la scène de démarrage de la région.

Trois des cinq finalistes pour le financement du Deal of the Year sont classés dans le top 10. Et les cinq finalistes de Next Tech Titan sont dans le top 30. Remitly (# 4), Auth0 (# 6) et Outreach (# 15) sont les seules les entreprises de cette année à être nominées pour plusieurs prix.

D’un autre côté, aucun des finalistes pour Startup of the Year n’est classé sur le . 200. Cela montre la profondeur de la scène de démarrage Pacific Northwest. Les entreprises qui deviennent publiques ou acquises sont diplômées de la liste, et il y a une vague de startups en démarrage qui attendent de combler leurs postes.

Vous pouvez vous attendre à ce que de nouvelles entreprises arrivent et figurent sur la liste dans un avenir proche. Oren Etzioni et Jacob Colker de l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle (AI2) à Seattle ont récemment prédit que la région est posée pour «une accélération sans précédent de la création d’entreprise». La confluence d’énormes entreprises publiques, l’augmentation des investissements des sociétés de capital-risque locales et extérieures, une infrastructure croissante pour soutenir les entreprises en croissance et des établissements d’enseignement de premier plan ont transformé la région en un centre d’innovation qui ne suit que San Francisco. Ces facteurs ont contribué à créer un bassin de talents technologiques de premier plan parmi les principaux marchés d’Amérique du Nord.

Le . 200 comprend des startups de Washington, de l’Oregon et de l’Idaho et de la Colombie-Britannique. Les classements sont générés à partir de données accessibles au public, y compris les suivis des médias sociaux, le nombre approximatif d’employés (via LinkedIn) et les liens Web entrants.

Chaque mois, nous mettons à jour la liste et récapitulons les plus gros déménageurs et shakers du mois. Voici quelques autres tendances que nous voyons sur le . 200 ce mois-ci.

La scène du matériel en plein essor

Le Pacifique Nord-Ouest, et la région de Seattle en particulier, est surtout connu pour ses logiciels. Et pour cause, environ 90% de la liste . 200 est constituée de startups logicielles.

Mais ne dormez pas sur la récolte croissante de startups matérielles qui créent une dynamique dans le Pacifique Nord-Ouest. Ils font tout, des vélos électriques aux imprimantes 3D en passant par les appareils de réalité augmentée.

Rad Power Bikes (# 46), Pela (# 48), Glowforge (# 60), Kymeta (# 61) et RealWear (# 78) étaient les startups matérielles les mieux classées sur la liste ce mois-ci.

Course serrée dans le top 10

Depuis avril de l’année dernière, les trois principales sociétés – la société spatiale Blue Origin (# 1); marché de location de vacances Vacasa (# 2) et service de garde d’animaux Rover (# 3) – continuent de dominer. Alors que les entreprises de haut en bas de la liste ont augmenté, ces trois sociétés ont suivi le rythme. Ensemble, ils emploient actuellement plus de 4 700 personnes, soit 1 200 employés de plus que l’an dernier, selon le nombre d’employés de LinkedIn.

La start-up de gestion de contrats Icertis a progressé de trois places pour atteindre le n ° 8, se classant dans le top 10.

Ce mois-ci, les autres top 10 ont fait des progrès modestes mais significatifs: Auth0 est passé d’une place au n ° 6 et Moz est passé d’une place au n ° 9.

Débuts et plus grands déménageurs

Quatre entreprises ont fait leurs débuts sur le . 200 ce mois-ci: la startup lifestyle Bulletproof (# 27), la société de tests génétiques de cannabis Phylos Bioscience (# 122), la plateforme de renseignement sur les menaces et de gestion des risques Echosec (# 187) et la société d’automatisation de la conformité Anitian (# 197) .

Le plus grand moteur du mois, CrowdCow, le marché de la viande, a bondi de 17 places. La start-up de technologie éducative Riipen, qui a fait ses débuts sur le . 200 en janvier, a augmenté sur une trajectoire similaire, en hausse de 16 places.

Une demi-douzaine d’autres startups ont fait un mouvement ascendant notable, notamment DefinedCrowd (# 34), Karat (# 86), Doxo (# 116), RiskLens (# 119), Data Science Dojo (# 132) et IOTAS (# 185).

À propos du . 200

Le . 200 est dérivé de notre liste plus large de plus de 1 300 startups technologiques du Pacifique Nord-Ouest.

Pour vous assurer que votre startup est éligible à l’inclusion dans le . 200, assurez-vous d’abord qu’elle est incluse dans la liste de démarrage plus large. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de le soumettre séparément pour le . 200. Si votre startup de Pacific Northwest ne figure pas parmi les sociétés de cette liste plus grande, vous pouvez la soumettre pour inclusion ici, et notre algorithme calculera les chiffres pour voir si votre la société fabrique le . 200 du mois prochain. (S’il vous plaît, pas de fournisseurs de services, d’agences de marketing, etc.)

