Les fonctionnalités “ Find My ” trouvées dans le code iOS 14 incluent de nouveaux déclencheurs de notification et le mode AR

Find My est l’application autonome d’Apple sur iPhone, iPad, Mac et sur le Web pour localiser les appareils perdus et partager l’emplacement avec la famille et les amis. À partir d’iOS 13, Apple a combiné Find My iPhone et Find My Friends, fusionnant le suivi des appareils et le partage de position dans une seule application.

Trouver mes alertes de temps et de lieu

iOS 14 inclura une nouvelle fonctionnalité de notification pour la partie de partage de position de Find My. Plus précisément, l’application mise à jour comprendra une nouvelle option pour recevoir une alerte lorsque quelqu’un n’arrive pas à un endroit spécifique à une heure prévue de la journée.

Find My inclut déjà la possibilité de recevoir des alertes lorsque quelqu’un arrive à un endroit comme l’école ou le travail. La nouvelle option pour recevoir des alertes lorsque quelqu’un n’arrive pas à un endroit à temps entraînera moins de notifications pour les parents qui suivent les enfants qui arrivent à l’école ou les partenaires qui suivent l’arrivée des autres partenaires au travail.

Les nouvelles options d’alerte comprendront également la notification lorsqu’un contact quitte un emplacement avant une heure définie. Par exemple, vous pouvez être averti si vous pensez que votre enfant sera à l’école ou chez un ami jusqu’à une heure précise de la journée et qu’il part tôt.

Find My permettra également aux utilisateurs de créer ces notifications pour alerter les contacts en fonction de leur propre emplacement, et les nouvelles alertes de localisation peuvent être personnalisées à des jours spécifiques de la semaine.

Mode AR

L’application Find My d’Apple dans iOS 14 fonctionnera également avec les casques de réalité augmentée. ARKit, le framework de développement de réalité augmentée d’Apple, inclut le mode casque dans la prochaine mise à jour logicielle.

Les utilisateurs pourront localiser visuellement à l’aide de la réalité augmentée pour obtenir des directions plus précises à partir de lieux proches, y compris les prochains trackers d’appareil Apple AirTag.

Plus

. a également découvert de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications en cours de développement pour la sortie de cet automne, y compris la détection de faible saturation en oxygène du sang pour Apple Watch Series 6, les nouveaux cadrans de montre “ Infograph Pro ” et “ International ” dans watchOS 7, preuve d’un nouvel Apple TV à distance, mises à jour de HomeKit et bien plus encore.

