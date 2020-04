Les fondateurs d’Instagram lancent le tableau de bord COVID-19 pour suivre la vitesse de croissance du virus dans chaque État

Les fondateurs d’Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger ont lancé leur premier nouveau projet depuis leur départ de Facebook. Comme détaillé dans un rapport de TechCrunch, Krieger et Systrom ont lancé Rt.live, un site Web dédié au suivi de la vitesse à laquelle COVID-19 se propage dans chaque État des États-Unis.

«Rt» a été une mesure couramment utilisée pendant la pandémie de COVID-19. Il mesure le nombre moyen de personnes infectées par une personne infectieuse. Plus le Rt est supérieur à 1 pour un état, plus le virus se propage rapidement.

“Si Rt est supérieur à 1.0, le virus se propage rapidement”, explique le site Web Rt.live. “Lorsque Rt est inférieur à 1.0, le virus cessera de se propager.” Krieger a expliqué une partie de la motivation derrière le lancement du tableau de bord Rt.live dans une interview avec TechCrunch.

«Nous avons construit Rt.live parce que nous pensons que Rt – le taux d’infection efficace – est l’un des meilleurs moyens de comprendre comment COVID se propage», explique Kreiger. «C’était formidable de travailler à nouveau ensemble – nous avons pu passer de l’idée au lancement en quelques jours à cause de toute notre histoire et de notre contexte partagé.»

L’objectif est que les données du tableau de bord deviennent utiles aux États lorsqu’ils envisagent de rouvrir et de les rouvrir. “Au fur et à mesure que les États décident d’ouvrir et de sauvegarder, ils doivent gérer leur taux d’infection avec soin, et nous espérons que des tableaux de bord comme rt.live seront utiles à cet effet”, a déclaré Krieger à Josh Constine de TechCrunch.

Les données montrent les États où les commandes de refuge sur place semblent fonctionner, comme New York où le score Rt est de 0,54. La Géorgie a le taux d’infection le plus élevé avec un score Rt de 1,5. Vous pouvez également voir la tendance du score Rt dans les États au fil du temps.

Vous pouvez consulter les données par vous-même ici, avec une ventilation détaillée par État du taux d’infection.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: