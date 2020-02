les fronts ouverts entre l’UE et les Big-Tech

La semaine qui s’achève a été particulièrement prodigue sur les questions liées à la réglementation que de nombreux pays, et notamment la Union européenne, ils veulent promouvoir sur la grande technologie.

Le gouvernement espagnol a annoncé un nouveau projet de loi visant à promouvoir (pour la troisième fois, sans que les précédents n’aient abouti) à une taxe sur certains services numériques, communément appelé «Google Rate».

Alors que, Mark Zuckerberg a fait une tournée en Europe pour participer à divers forums et aussi rencontrer les élites politiques de Bruxelles, où depuis 2014 le commissaire à la concurrence, le danois Margrethe Vestager, un agenda numérique a également été défini comme un objectif qui va également monopoles que Big-Tech générer par leur propre condition de géants, et aussi pour s’assurer qu’ils laissent en Europe leur part de leurs revenus, bien que cela ait apporté plusieurs tensions avec le gouvernement de Donald Trump, sûrement un allié inattendu de la Silicon Valley pour ses politiques protectionnistes et son extrême défense des entreprises américaines.

Les années où le groupe les a appelés GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) Ils volent sous le radar fiscal qu’ils ont terminé. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook sont les entreprises cotées en bourse les plus importantes au monde, `dans cet ordre, avec une valeur de plus de 5 milliards de dollars entre elles.

En outre, ils font également l’objet d’une enquête par politiques anticoncurrentielles. Il y a quelques jours, la Federal Trade Commission des États-Unis a ordonné à ces cinq sociétés de fournir des informations sur leur dernière décennie d’acquisitions. Pendant, Google s’est adressé au Tribunal de l’UE pour faire appel d’une amende de 2,4 milliards euros imposés par Bruxelles en 2017 pour dégrader injustement les concurrents dans les recherches d’achat, où le grand «G» semblait positionner et rendre visible ses propres produits en premier. À son tour, un juge qui a écouté l’entreprise a suggéré que l’amende aurait dû être encore plus élevée.

Comme on dit, quelques jours de plus ont bougé en matière de régulation. Mais à quel point spécifique est chacun?

Le «Google Rate», une histoire qui ne finit jamais

L’appel Taux Google Il commence à compter des années à une vitesse dangereuse, principalement parce qu’il n’a pas encore quitté le journal malgré tout ce qui en a été dit. Le gouvernement espagnol a engagé un nouveau processus visant à imposer une Taxe de 3% sur les entreprises numériques qui facturent plus de 750 millions d’euros dans le monde avec un chiffre d’affaires de plus de trois millions en Espagne. Oeil, on parle de facturation dans cette dernière version, pas d’avantages.

Le Google Rate – qui toucherait en fait toutes les entreprises qui dépassent ces seuils – vise à mettre fin au réseau de filiales qui font, par exemple, Google ou Apple facturer une bonne partie de leurs revenus en Espagne via l’Irlande, où leur fiscalité est plus attrayant, même si l’argent a été fait dans un autre pays.

Depuis 2015, trois tentatives pour établir ce taux en Espagne ont été prises en charge par les gouvernements du PP et du PSOE. Autrement dit, il semble qu’il y ait unanimité politique à l’imposer. Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait alors? A cette occasion, le gouvernement a décidé de retarder son éventuelle application à la fin de l’année pour éviter les confrontations commerciales avec l’administration Trump, qui s’est déjà montrée peu appréhendée à augmenter les tarifs sur les produits des pays où il considère qu’elle n’est pas bien traitée. Entreprises nord-américaines

Cette condition ou même on pourrait parler de chantage a également fait que l’UE en général, en bloc, a décidé de laisser l’élan commun d’un taux communautaire jusqu’en 2021, ce qui a à son tour provoqué le lancement de pays comme l’Espagne ou la France. transmettre par vous-même. Plus précisément, le gouvernement espagnol estime que le taux pourrait s’élever à environ 980 millions de revenus annuels.

Dans le cas français, un pays qui a déjà eu une cave avec Google, le problème ne s’est pas non plus manifesté. Encore une fois, les pressions sur les nouveaux tarifs ont fait le gouvernement de Macron J’ai collecté du câble dans celui de chercher à mettre des taux sur les grosses technologies, et en particulier à mettre un terme à Google, contre lequel je promouvais une politique similaire à celle que l’Espagne avait introduite sans succès (et avec embarras inclus) dans le canon AEDE par rapport au traitement effectué par le moteur de recherche des médias français.

Politique des données et antitrust

Pour en revenir aux décisions antitrust, bien que Google négocie toujours l’amende il y a deux ans Pour abuser de ses résultats en termes de ventes (équivalent à seulement 2,5% de son revenu annuel), l’Union a autant de litiges et d’initiatives ouvertes en matière de monopole, mais aussi d’utilisation de données.

Le géant des moteurs de recherche en particulier a déjà été condamné à plus de 9 000 millions d’amendes par l’UE au cours de la dernière décennie, tandis que Apple recourt également à une énorme réclamation fiscale en souffrance et Amazon fait l’objet d’une enquête pour avoir favorisé potentiellement ses propres produits sur ceux de tiers sur sa plateforme. Personne n’est ici un petit ange.

L’UE, cependant, a déjà une longue histoire en tant que promoteur de politiques antitrust, comme celle imposée il y a dix ans à Microsoft lorsque l’on considère que l’installation massive de son navigateur Internet Explorer était contraire à la concurrence.

En plus de cela, maintenant Margrethe Vestager se trouve dans différentes étapes de l’examen de Amazon, Google et Facebook à la recherche de leurs pratiques en matière de données, y compris la question de savoir si ces entreprises utilisent les données qu’elles collectent auprès de tiers pour développer des produits basés sur elles. On s’attend à ce que Vestager et l’Union visent à moyen terme à créer le soi-disant «marché numérique unique», conçu pour stimuler les entreprises européennes et briser le véritable contrôle que Big Tech a de l’huile de données.

On sait peu de choses sur ce plan, lequel le moment n’est qu’une gomme. Mais on suppose qu’il en viendrait à proposer différents outils à la fois au niveau de la régulation et du traitement des données, ainsi que plusieurs mesures qui chercheraient à générer un écosystème propulsant les star-ups européennes elles-mêmes.

La nouvelle politique numérique comprend également règles d’utilisation de l’intelligence artificielle par des entreprises qui pourraient créer un précédent pour d’autres pays. Le règlement proposé se concentrera probablement sur la manière dont les gouvernements devraient surveiller les aspects les plus risqués de l’IA, tels que son utilisation dans les soins médicaux ou le transport. La restriction de la technologie de reconnaissance faciale est également une préoccupation majeure.

“C’est une approche assez européenne pour décider et discuter si les choses sont risquées, nous en tant que société voulons réglementer cela”, a déclaré Vestager au New York Times. “L’essentiel est que nous créons des sociétés où les gens sentent qu’ils peuvent faire confiance à ce qui se passe.”.

Pour l’instant, lors de votre rencontre cette semaine avec Zuckerberg et autres magnats numériques, Vestager Il a clairement indiqué que les nouvelles technologies telles que la reconnaissance faciale ne sont pas conformes au RGPD et ne sont donc pas applicables dans l’Union dans la plupart de ses applications.

D’une manière ou d’une autre, ce qui semble clair, c’est que l’UE joue un rôle mondial dans la régulation technologique, contrairement aux États-Unis, qui pourraient également être un positionnement géostratégique. Mais n’oublions pas, aucun de ces gros gros tech n’est européen.