Les fuites sur iOS 14 révèlent un changement massif que les gens réclament – .

La nouvelle fuite iOS 14 révèle des paramètres de fond d’écran actualisés sur iPhone et iPad.

Les fonds d’écran par défaut d’iOS 14 seront divisés en collections, ce qui les rendra plus organisés.

La rumeur dit qu’Apple fonctionne également avec de vrais widgets pour l’écran d’accueil dans iOS 14 et iPadOS 14, ce que de nombreux utilisateurs réclament.

Au cours des dernières semaines, nous avons été inondés de fuites sur iOS 14, et même avec la WWDC 2020 dans deux mois (ou l’événement en ligne qui le remplacera de toute façon), la prochaine mise à jour mobile majeure d’Apple continue d’être gâchée. Le week-end dernier, un leaker qui passe par @DongleBookPro sur Twitter a partagé une série de captures d’écran qui montrent le menu des paramètres de fond d’écran repensé qui sera probablement inclus dans iOS 14.

. dit que les captures d’écran correspondent à ce qu’elles ont trouvé dans le code iOS 14 divulgué. Chacun des fonds d’écran par défaut est divisé en une collection. Bien que nous ne puissions pas tous les voir dans les images, . prétend connaître les noms de certaines collections: Rayures classiques, Terre et lune, et Fleurs. Si vous voulez un fond d’écran spécifique, vous pouvez maintenant explorer ces collections plutôt que de parcourir toutes les options par défaut.

En plus des collections, nous voyons également une nouvelle option d’apparence de l’écran d’accueil que . compare aux paramètres du cadran de la montre sur l’application Apple Watch. Cette fonctionnalité vous permet de modifier l’apparence d’un fond d’écran dynamique sur l’écran d’accueil en le transformant en une variante plate, sombre, floue ou standard du fond d’écran:

À lui seul, cela suffira à exciter certains fans d’Apple, mais selon ., les mises à niveau du fond d’écran ne sont que la pointe de l’iceberg. Le site révèle qu’il a trouvé des preuves dans le code iOS 14 d’une autre fonctionnalité, appelée en interne «Avocat», qui a quelque chose à voir avec l’application Springboard qui contrôle l’écran d’accueil iOS. . prétend maintenant que cette fonctionnalité apportera de vrais widgets aux écrans d’accueil iPhone et iPad.

Contrairement aux widgets épinglés qui ont été ajoutés dans iPadOS 13, ces nouveaux widgets peuvent être déplacés sur l’écran comme s’ils étaient une autre icône d’application, un peu comme la façon dont Android gère les widgets depuis des années. Comme pour toute fonctionnalité encore en développement (ou morceau de matériel), Apple pourrait décider de supprimer les widgets s’ils ne fonctionnent pas, mais cela explique pourquoi Apple donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leur fond d’écran. Si vous décidez d’utiliser des widgets sur votre iPhone ou iPad, vous ne voulez pas que le fond d’écran interfère avec votre capacité à distinguer les deux.

Apple devrait annoncer iOS 14 et nous donner un premier aperçu du logiciel lors de la WWDC 2020 en juin. Comme nous vous l’avons rappelé ci-dessus, l’événement ne se tiendra plus au San Jose McEnery Convention Center en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais sera plutôt remplacé par un événement en ligne.

