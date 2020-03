Les futurs modèles d’Apple Watch pourraient comporter Touch ID et mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang – .

Apple travaillerait sur une Apple Watch avec prise en charge de Touch ID. La fonctionnalité pourrait ne pas arriver cette année, mais pourrait être incluse sur l’Apple Watch Series 7 en 2021.

S’appuyant sur la suite de fonctionnalités à vocation médicale de l’Apple Watch, l’Apple Watch de nouvelle génération pourrait très bien inclure la capacité de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang.

L’Apple Watch Series 6, qui arrivera probablement plus tard cette année, comprendra probablement une durée de vie de la batterie améliorée, une prise en charge plus large de LTE et du Wi-Fi 6 et des fonctionnalités Siri améliorées.

Avec autant de rumeurs entourant l’iPhone 12, il est facile d’oublier que nous pourrions voir de grands changements dans l’Apple Watch cette année. Et avec l’Apple Watch Series 5 étant au mieux une mise à niveau incrémentielle, il va de soi que l’Apple Watch de nouvelle génération inclura des fonctionnalités et des améliorations plus notables.

À la lumière de cela, The Verifier – qui a un record décent en ce qui concerne les rumeurs d’Apple – est sorti avec un nouveau rapport qui prétend que les futurs modèles d’Apple Watch intégreront une multitude d’améliorations notables. L’Apple Watch Series 6 de nouvelle génération, par exemple, inclurait une durée de vie de la batterie considérablement améliorée ainsi qu’une prise en charge plus large du LTE et du Wi-Fi 6. Le rapport ajoute que la prochaine Apple Watch comprendra une fonctionnalité Siri améliorée, une surveillance du sommeil améliorée, et peut-être la capacité de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang.

Si cette dernière rumeur vous semble familière, c’est parce que le code récent découvert dans iOS suggère qu’Apple travaille effectivement sur une telle fonctionnalité. Et tandis que la mise en œuvre reste à voir, les rapports suggèrent que l’Apple Watch alertera les utilisateurs lorsque leur saturation en oxygène sanguin tombe en dessous d’un certain seuil.

La rumeur la plus intrigante du rapport se concentre cependant sur l’Apple Watch Series 7. Plus précisément, Apple prévoit d’ajouter Touch ID au bouton latéral de l’Apple Watch pour une sécurité biométrique supplémentaire. Cela devrait s’avérer particulièrement utile compte tenu de l’étendue des informations personnelles généralement stockées sur l’appareil.

Cela devrait également simplifier le déverrouillage de l’Apple Watch – qui peut actuellement être réalisé en entrant un code PIN ou en déverrouillant un iPhone couplé. Soit dit en passant, il convient de noter qu’Apple a déposé un brevet pour une Apple Watch avec prise en charge de Touch ID en novembre 2018.

Tout compte fait, Apple ajoutant Touch ID à l’Apple Watch aurait du sens étant donné qu’Apple a continué de déployer la fonctionnalité sur sa gamme MacBook. Ce qui reste à voir, cependant, est de savoir comment le coronavirus affectera la date de sortie de l’Apple Watch Series 6. Rappelons que nous avons vu des informations selon lesquelles la sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait être repoussée de quelques mois. Si tel est le cas, il est tout à fait plausible qu’Apple puisse également retarder la sortie de sa nouvelle montre Apple Watch.

