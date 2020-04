Les gardiens de la galaxie: Michael Rooker est ouvert au retour du MCU, mais pas en tant que Yondu

Michael Rooker, qui joue Yondu dans le gardiens de la Galaxie films, a révélé qu’il serait ouvert à un retour MCU, à condition qu’il ne joue pas son personnage d’origine. Rooker est apparu comme le Ravager dans le premier film des Gardiens et les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Yondu a été présenté comme quelqu’un aux mœurs compliquées, ayant enlevé Peter Quill / Star-Lord de la Terre. Cependant, il est finalement révélé que Yondu a sauvé la vie de Peter en l’enlevant, car le père de Quill, Ego, l’aurait tué autrement. Comme la fin de Guardians of the Galaxy Vol. 2, Yondu meurt pour que Peter puisse vivre, avec Quill réalisant que Yondu était la seule figure paternelle qu’il avait vraiment dans le processus.

La mort de Yondu est l’un des moments les plus émouvants de la franchise, alors que les Ravagers saluent le personnage après son décès. En fait, le réalisateur James Gunn a récemment plaisanté en disant que le salut Ravager fonctionne comme un message d’accueil adapté aux coronavirus. Gunn a également été très clair sur sa conviction que Yondu devrait rester mort dans le MCU. Il est allé à plusieurs reprises à ce sujet, expliquant que le ramener à la vie enlèverait les enjeux. Cependant, Gunn a déclaré que Yondu pourrait revenir dans une situation de flashback ou de préquelle, croyant que tout le reste “annulerait le sacrifice de Yondu”.

Maintenant, il semble que Michael Rooker soit d’accord. Apparaissant sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum, Rooker a discuté de son souhait de revenir pour Guardians of the Galaxy Vol. 3 comme Yondu:

Pas question, je suis mort. Je suis mort. Mon personnage est mort. Je jouerais autre chose, ça ne me dérangerait pas. Je jouerais autre chose, mais pourquoi voudrais-je jouer Yondu? Yondu a eu une merveilleuse … incroyable envoi que vous voudriez jamais dans l’histoire cinématographique de Marvel. Mon dieu, mec, pourquoi veux-tu gâcher ça en ramenant le personnage maintenant?

Rooker a en outre déclaré qu’il était «avec Gunn», expliquant: «Il y a des conséquences à votre mort, vous êtes censé rester mort! Pourquoi diable revenez-vous? Pourquoi ramènent-ils tous ces schmucks? Donnez-moi une pause. sur, faites un autre film. “

Bien que les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est encore à des années de l’arrivée dans les salles, il est logique que les gens soient déjà excités à ce sujet. Les deux premiers films ont été salués comme des départs pour le MCU. De plus, de nombreux personnages sont apparus dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, rappelant au public à quel point les Guardians peuvent être divertissants. Vol. 3 devra également aborder la mort de Gamora dans la chronologie actuelle, bien qu’une version antérieure d’elle existe toujours. Il est également probable que certains ou tous les Gardiens apparaîtront dans Thor: Love and Thunder, même si ce film ne sortira pas avant 2022.

Les fans de Marvel sont probablement soulagés d’entendre que Michael Rooker ressent ce qu’il pense du retour de Yondu. C’est bien que l’acteur soit d’accord avec Gunn sur l’importance de la scène de la mort de Yondu et le poids émotionnel qu’elle porte. Il est intéressant qu’il soit prêt à apparaître entièrement comme un autre personnage. Cependant, il semble plus probable qu’il reviendra en tant que Yondu dans des flashbacks, peut-être même dans le prochain gardiens de la Galaxie film.

Source: Inside of You avec Michael Rosenbaum