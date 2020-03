Les géants de la technologie de Seattle continueront de payer le personnel de soutien horaire pendant la récréation du coronavirus – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’exprimant lors du sommet . 2019. (Photo . / Dan DeLong)

Les plus grandes entreprises technologiques de Seattle prévoient de payer à leurs employés horaires un salaire normal, même si leurs besoins en personnel de soutien diminuent en raison des politiques de télétravail que les employeurs poussent à endiguer la propagation du COVID-19.

Microsoft, Amazon et Expedia ont déclaré cette semaine qu’ils continueraient de payer aux vendeurs horaires leur rémunération régulière, même si les entreprises ont demandé aux employés qui peuvent travailler à domicile de le faire. Le télétravail généralisé dans l’industrie des technologies de Seattle répond aux recommandations des responsables de la santé publique qui cherchent à contrecarrer la nouvelle épidémie de coronavirus dans la région.

Le virus met les grandes entreprises technologiques dans une position délicate et met en évidence les problèmes d’équité dans l’économie de l’innovation. Il est relativement facile pour les travailleurs du savoir de travailler à distance, contrairement aux serveurs, concierges, chauffeurs de navette et autres travailleurs horaires qui prennent en charge l’industrie de la technologie. Dans une crise de santé publique, il est difficile pour les employeurs d’offrir les mêmes niveaux de protection à tous leurs travailleurs. La situation est encore plus difficile pour les travailleurs de l’économie des concerts qui n’ont pas droit aux mêmes avantages que les employés traditionnels.

Alors qu’Uber “explore” l’offre d’indemnisation aux conducteurs mis en quarantaine, @LegalRideshare a déjà créé un fonds pour cela. Les mains d’Uber sont liées parce que les indemnités de maladie sont un signe d’emploi et ils se battent pour garder les chauffeurs comme entrepreneurs indépendants.

– kate conger (@kateconger) 6 mars 2020

Microsoft a été le premier à annoncer qu’il continuerait de payer des travailleurs horaires et a fait payer à ses pairs de l’industrie technologique de faire de même.

“Nous sommes conscients que ce qui est abordable pour un grand employeur peut ne pas l’être pour une petite entreprise, mais nous pensons que les grands employeurs qui peuvent se permettre de prendre ce type de mesure devraient envisager de le faire”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un article de blog publié. Jeudi.

Amazon a fait une annonce similaire vendredi et a annoncé qu’il allait subventionner un mois de loyer pour les commerces de détail qui opèrent dans les bâtiments de l’entreprise.

“Nous continuerons à payer tous les employés horaires qui soutiennent notre campus à Seattle et Bellevue – du service alimentaire aux gardes de sécurité en passant par le personnel de conciergerie – pendant que nos employés sont invités à travailler à domicile”, a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Expedia a emboîté le pas quelques heures plus tard.

«Expedia Group a pris la décision de continuer à payer à nos employés horaires leur salaire normal pendant cette période où leurs heures peuvent être réduites», a déclaré Mark Nagle, vice-président de l’immobilier mondial de l’entreprise. «Ces équipes fournissent des services indispensables qui font de notre campus un lieu de travail privilégié, et nous apprécions leur contribution à notre communauté.»

Facebook, Google et Twitter ont fait des annonces similaires.

Certains grands employeurs de la région de Seattle adoptent une approche différente de la question de l’équité. Costco n’autorisera pas les employés de ses bureaux d’entreprise à travailler à distance par «question d’équité et d’équité», car les travailleurs du commerce de détail ne peuvent pas télétravailler, rapporte le Seattle Times.

Bien que les entreprises de technologie disent que les politiques de télétravail sont des mesures de précaution, une poignée de travailleurs de la technologie ont été testés positifs pour COVID-19. Deux employés de Microsoft sont en quarantaine avec le virus. Plus tôt cette semaine, Amazon a informé les travailleurs qu’un employé était positif pour COVID-19. Un entrepreneur de Facebook à Seattle a également contracté le virus.

Vendredi matin, le ministère de la Santé de Washington a signalé 79 cas de COVID-19 et 11 décès associés au virus.