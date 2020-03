Les gens et les chiens s’étendent alors que l’entreprise vise plus de croissance – .

Un employé de Rover travaille à son bureau pendant que son chien dort. Les chiens et les équipements pour chiens sont partout au démarrage de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le nouveau siège social de Rover est déjà allé aux chiens – et à environ 375 personnes, alors que la startup de garde d’animaux vient de prendre possession de cinq étages du 8e + bâtiment Olive au centre-ville de Seattle et vise une croissance supplémentaire en 2020.

Rover a parcouru un long chemin depuis sa naissance lors d’un événement Startup Weekend en 2011. La société de garde d’animaux de compagnie a déclaré 432 millions de dollars de ventes l’an dernier, en hausse de 30%, et prévoit que ce nombre dépassera 500 millions de dollars en 2020. 1 million de foyers en tant que clients et 300 000 prestataires de services.

Dans la foulée d’un tour de financement de 155 millions de dollars en 2018 qui évaluait la société à 970 millions de dollars, Rover a accéléré son expansion en Europe, est entré en Amérique latine et a ajouté des services pour les chats.

PDG de Rover, Aaron Easterly. (Photo Rover)

Un service est réservé sur Rover toutes les trois secondes. Pendant ce temps, des concurrents tels que Wag, soutenu par SoftBank, auraient eu des difficultés.

«Nous n’avons jamais été dans une position plus compétitive», a déclaré Aaron Easterly, PDG de Rover.

Et maintenant, ils ont un nouveau siège plus grand pour accueillir une main-d’œuvre croissante à Seattle. À plusieurs étages du nouveau bâtiment du centre-ville, les employés ont une vue imprenable sur la ville – et une foule d’avantages pour les humains et les animaux de compagnie.

“L’un des défis de travailler chez Rover est non seulement d’apprendre les noms de vos collègues, mais aussi les noms des chiens”, a déclaré Dave Rosenbaum, responsable des relations publiques avec l’entreprise de 9 ans.

Le café et l’espace de rassemblement pour les grandes réunions d’entreprise à Rover. (Photo . / Kurt Schlosser)

Il y a environ 40 chiens par jour au bureau. Ils se reposent aux pieds des employés ou dans des cabines de style café où les gens tapotent sur les ordinateurs portables. Ils viennent aux réunions et gambadent dans les espaces communs. Au cours de la visite de ., nous avons vu un chien allongé sur un bureau sous un écran d’ordinateur et un autre debout sur ses pattes arrière pour mieux voir le mur d’une cabine coulissante.

Il y a une aire de jeux à l’intérieur pour les chiens pour se dégourdir les jambes et faire leurs affaires, et une nouvelle zone extérieure qui entoure le bâtiment comme une piste de jogging en gazon artificiel.

Il y aurait deux marches de honte à Rover. Un par le chien qui fait un gâchis sur le tapis de bureau et un pour le propriétaire du chien qui doit aller chercher l’une des machines Rug Doctor disponibles pour le nettoyer.

Le parc canin compte 19 étages au Rover de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La réception principale. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’œuvre est liée aux chiens et aux chats. Il y a de petits imperméables pour chiens sur les crochets et il y a un casse-croûte avec des biscuits pour chiens et des bonbons pour les humains. Les noms des salles de réunion de différentes tailles et formes jouent tous sur un thème animal. À un étage, les chambres portent le nom de races de chiens et à un autre, des titres de films tordus en calembours: «Catatouille» et «Prince of Purrsia» et «Mec, où est mon chat?»

«Je travaille dur pour que mon chien puisse avoir une vie meilleure», lit une impression encadrée dans la salle de réunion «Dalmation».

Si le thème des animaux de compagnie n’était pas si répandu, les nouvelles fouilles de Rover ressembleraient à celles de toute autre startup de Seattle en pleine croissance. Il y a un grand coin repas et salon avec beaucoup de nourriture et de boissons gratuites. Les mardis de Taco sont apparemment une chose dans cet espace de rassemblement, qui offre une vue sur Elliott Bay.

Un collage d’images Polaroid présente les chiens des employés. (Photo . / Kurt Schlosser)

Friandises pour chiens et humains. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les valeurs fondamentales de l’entreprise sont affichées en évidence sur les murs, il y a un comptoir de support technique sans rendez-vous, des modules insonorisés et des salles de réunion sont câblées pour faciliter la vidéoconférence avec des employés dans d’autres parties du monde – Rover emploie 500 personnes au total.

Mais regardez de plus près une carte de Seattle dans le hall principal de l’ascenseur et vous verrez que les parties vertes sont destinées à désigner des parcs à chiens. Et un mur d’images Polaroid dans l’espace de rassemblement principal n’est pas des employés – c’est leurs chiens. Frank, Brandy, Cooper, Kiwi, Finney, Gus et ainsi de suite ont tous posé pour une photo d’entreprise.

Imperméables pour chiens. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le cœur de métier des services de soins de nuit de Rover continue de croître et représente toujours la majorité de ses revenus, mais la société élargit également ses offres de services de jour telles que la promenade, le toilettage ou les visites sans rendez-vous.

Easterly s’attend à ce que «l’économie des animaux de compagnie» continue de croître. En 2018, les consommateurs américains ont dépensé 72,6 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie, contre 69,5 milliards de dollars, selon l’American Pet Products Association.

“La dynamique fondamentale qui a fait croître Rover aujourd’hui ne se transformera pas de si tôt”, a déclaré Easterly.

Une carte près d’une rangée d’ascenseurs présente les parcs à chiens de Seattle en vert. (Photo . / Kurt Schlosser)

Même avec une récession imminente, Rover pourrait être en bonne forme. Dans une récente note de recherche sur Chewy, un important détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie, Mark Mahaney, analyste de RBC Marchés des Capitaux, a noté qu’en 2010, les dépenses des consommateurs avaient diminué dans les secteurs du divertissement, de l’alimentation, du logement et des vêtements. Les dépenses pour animaux de compagnie ont augmenté de 6,2% – “Fluffy doit manger!” Nota Mahaney.

D’autres menaces potentielles pour l’entreprise comprennent des histoires d’horreur avec lesquelles des startups du marché similaires traitent. Easterly a déclaré que Rover avait mis “une grande importance à la confiance et à la sécurité et cela a toujours été notre objectif”.

“Nous comprenons que les chiens font partie de la famille des gens”, a-t-il déclaré. «Vivre et respirer qui, dans notre ADN, nous rend fondamentalement différents des autres joueurs.»

Les illustrations dans tout le QG Rover sont dédiées aux chiens et aux chats. (Photo . / Kurt Schlosser)

(Photo . / Kurt Schlosser)

Une nouvelle législation telle que le Assembly Bill 5 de la Californie qui étend le statut de classification des employés aux entrepreneurs indépendants pourrait également avoir un impact sur les résultats de Rover. Mais Easterly a déclaré que pour la majorité des fournisseurs de services Rover, «ce n’est pas destiné à être un emploi à temps plein».

“Tant que nous pourrons raconter notre histoire, nous sommes convaincus que la plupart des législatures voudront qu’une solution telle que Rover existe”, a-t-il ajouté.

Rover a levé 341 millions de dollars, dont 281 millions de dollars en capitaux propres et 60 millions de dollars en capacité d’endettement. Les bailleurs de fonds de la société sont A-Grade Investments, CrunchFund, Foundry Group, Madrona Venture Group, Menlo Ventures, Petco, Rolling Bay Ventures, TCV et Spark Capital.

Easterly a déclaré que la société ne prévoyait pas avoir besoin de plus de capital cette année et a refusé de commenter une introduction en bourse potentielle. Rover, qui a acquis son rival américain DogVacay en mars 2017, n’est toujours pas rentable.

La société basée à Seattle a des bureaux supplémentaires à Spokane, Wash .; Barcelone; Londres; et Berlin.

Les valeurs fondamentales de Rover sur un mur à son siège de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)