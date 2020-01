les Ghostbusters arrivent, ou plutôt les Fakebusters

Il y a ceux qui attrapent des fantômes et qui attrape les fausses nouvelles, un phénomène social qui infecte l’opinion publique pour diverses raisons politiques, commerciales ou uniquement personnelles. Pour cela deux garçons italiens pas encore vingt ans ont inventé l’application Fakebusters, et parlons de Filippo Maria Dolfi et Emiliano Guidi.

L’application qui démasque les canulars en utilise une base de données analysée par intelligence artificielle, et cela permettra à l’utilisateur de vérifier la véracité de la source d’un article ou d’une photo par le pourcentage la fiabilité retourné par le service.

Fake News Au revoir: les Fakebusters arrivent

L’évaluation d’un faux rapport potentiel prend en compte des paramètres tels que l’auteur, la source et la réputation de la publication. Toutes les idées que Dolfi et Guidi ont pu développer au sein d’EYE, Ethics and Young Entrepreneurs: un programme d’éducation à l’éthique et à l’entrepreneuriat pour les jeunes promu par ARTES, l’Association toscane pour la recherche et l’étude.

En tant que participant à Hubble, le programme d’accélération de Nana Bianca, de la Fondation Cr Firenze et de la Fondation pour la Recherche et l’Innovation de l’Université de Florence, les deux garçons ont eu l’honneur de venir sélectionné pour un discours lors de la “Business Ideas Day” organisée par Confindustria Firenze.

Aussi, grâce à la collaboration avec un programmeur, les deux jeunes entrepreneurs ont ensuite rejoint Murate Idea Park pour achever le développement de leur projet. Avec un Prêt de 50 000 euros de Hubble et le prix de 1 000 € du Fonds EYE, Guidi et Dolfi pourront faire face aux premières dépenses du projet.

Filippo Maria a commenté son expérience:“Tout au long de la dernière année scolaire, nous avons sacrifié des sorties et des amis pour nous consacrer au développement de notre idée d’entreprise dans le temps libre qui restait de l’étude”. mais nous sommes sûrs que cela en valait la peine.