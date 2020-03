Les GPU Adreno recevront les mises à jour des pilotes

Les GPU Adreno sont devenus l’un des éléments les plus importants dans la stratégie mobile de Qualcomm. Les performances de ses SoC Snapdragon au niveau du CPU continuent d’être très bonnes, grâce à la couche de personnalisation ajoutée par l’architecture Kryo, mais elles sont à la traîne des architectures qu’Apple utilise dans ses puces de la série A.

Au niveau des performances graphiques Les GPU Adreno ont mieux résisté au type, et ils restent une option fantastique et très solide pour ceux qui veulent utiliser leur smarpthone pour jouer des titres exigeants. Qualcomm est conscient de cette réalité, mais aussi du poids du secteur des jeux dans l’industrie mobile, et souhaite donc améliorer sa position en proposant quelque chose de totalement révolutionnaire: mises à jour du pilote pour vos GPU Adreno.

En décembre dernier, nous vous avions déjà annoncé que Qualcomm avait promis de mettre à jour les pilotes des GPU Adreno intégrés dans le Snapdragon 865 et Snapdragon 765G, deux puces qui font partie du catalogue le plus récent du géant SoC et qui offrent un haut niveau de performance, et aujourd’hui nous avons pu confirmer que les mises à jour bénéficieront également de Snapdragon 855 SoC, une puce utilisée dans la plupart des smartphones haut de gamme de la génération précédente.

Nouveaux pilotes pour les GPU Adreno en cycles trimestriels

C’est le rythme des nouvelles versions que Qualcomm s’engage à maintenir, qui a également confirmé que les nouveaux pilotes chercheront non seulement à améliorer les performances de jeu, mais pourraient également inclure corrections de bugs et nouvelles fonctionnalités avec lequel, en bref, pour améliorer l’expérience utilisateur.

Les mises à jour des pilotes sur leurs GPU Adreno font partie de l’initiative Snapdragon Elite Gaming, un mouvement avec lequel le géant de San Diego a pris un engagement important pour les jeux dans le secteur mobile. Il faudra voir, oui, dans quelle mesure elle est efficace, car au final Les OEM doivent se conformer avec le programme de lancement des nouveaux pilotes.

Cela signifie que Qualcomm peut libérer un nouveau pilote, mais qu’à la fin ils seront les fabricants de chaque appareil qui devront le mettre en œuvre et le mettre à la disposition de ses utilisateurs. Laisser les mises à jour Android aux OEM a conduit à une énorme fragmentation, un problème qui pourrait s’étendre à ce nouveau programme de pilote évolutif Qualcomm.

Dans un autre ordre de choses, Qualcomm a également confirmé sa collaboration avec Google pour développer l’outil Inspecteur GPU Android, qui servira, en théorie, à aider les développeurs de jeux vidéo pour obtenir une meilleure utilisation des ressources dans les jeux. Selon le géant SoC, cet outil s’est révélé capable de réduire jusqu’à 40% l’utilisation du GPU, ce qui se traduit par une meilleure optimisation et une consommation de batterie réduite.

Qualcomm pense renforcer leurs collaborations avec les grands studios du développement de jeux vidéo, ce qui signifie que nous pourrions être sur le pas de un nouvel âge d’or pour les jeux sur smartphones et tablettes.