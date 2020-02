Les grandes entreprises en retrait du Mobile World Congress 2020

La crise des corononavirus affecte grandement le Mobile World Congress 2020 et de nombreuses grandes entreprises présentes à l’événement annulent leur participation. En ce sens, bien que l’événement n’ait pas encore été officiellement annulé, les entreprises qui ont admis qu’ils ne participeront pas à l’événement Ils ont commencé par compte-gouttes et leur nombre a peu à peu augmenté.

En ce moment, les entreprises qui ont annulé leur présence à l’événement, par ordre d’annonce:

LG (4 février 2020)

Annulez votre participation:

Compte tenu de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne.

ZTE (4 février 2020)

Elle n’annule pas sa participation, mais annonce qu’elle réduit sa présence dans le MWC.

Ericcsson (7 février 2020)

Annuler votre participation

“La santé et la sécurité de nos employés, clients et autres parties prenantes sont notre priorité absolue. Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère”,

Nvidia (8 février 2020)

Annuler votre participation

“Nous avons informé la GSMA, les organisateurs du MWC de Barcelone, que nous n’enverrons pas nos employés à l’événement de cette année”

Sony (10 février 2020)

Annuler votre participation

“Nous accordons la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de l’exposition et de participer au MWC 2020 à Barcelone, en Espagne.”

TCL (10 février 2020)

Annuler votre événement presse

“TCL Communication a décidé d’annuler sa conférence de presse internationale au MWC 2020, qui était prévue pour le 22 février 2020. Cette décision n’affecte aucune autre activité MWC 2020 prévue par la société”

NTT Docomo (10 février 2020)

Annuler votre participation

La sécurité des participants et l’expansion du virus ont conduit à l’annulation “

Facebook (11 février 2020)

Annuler votre participation

“Par mesure de précaution, les employés de Facebook ne participeront pas au Mobile World Congress de cette année en raison de l’évolution des risques pour la santé publique liés au coronavirus.”

Cisco (11 février 2020)

Annuler votre participation

“Nous avons pris la difficile décision de quitter la foire et de ne pas y participer”

Mediatek (11 février 2020)

Annuler votre participation

Sprint (11 février 2020)

Annuler votre participation

“Notre équipe ne participera pas à la CMM en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus.”

Intel (11 février 2020)

Annuler votre participation

“La sécurité et le bien-être de tous nos employés et partenaires est notre priorité absolue, et nous nous sommes retirés du Mobile World Congress de cette année par précaution”

Vivant (11 février 2020)

Annuler votre participation

Vivo a suivi de près l’épidémie de pneumonie à coronavirus et évalué en permanence les activités prévues. La santé et la sécurité de nos employés et du public sont notre priorité absolue. Sur la base de la situation actuelle, nous avons décidé de nous retirer de nos débuts au MWC 2020 et à d’autres événements connexes plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne.

Nokia (12 février 2020)

Annuler votre participation

“La priorité a été la sécurité et la santé des employés bien que nous ayons également assumé la responsabilité de l’industrie et des clients”

Deutsche Telekom (12 février 2020)

Annuler votre participation

Deutsche Telekom a décidé de ne pas participer au MWC cette année. Ce ne fut pas une décision facile pour nous. Mais la santé de nos employés et de tous ceux qui sont nos invités au MWC passe avant tout. Le MWC est une grande foire. Et nous attendons déjà avec impatience le prochain MWC.

British Telecom (12 février 2020)

Annuler votre participation

Après une discussion et une planification minutieuses, BT a décidé que nous n’assisterions pas au GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020.

HMD Global (12 février 2020)

Annuler votre participation

HMD Global a suivi attentivement la situation après l’épidémie de Covid-19. Après de longues délibérations, nous avons décidé d’annuler notre participation au MWC Barcelona, ​​2020.

