Les grands parapluies d’Amazon relancent un vieux débat houleux sur la culture de Seattle – .

Un parapluie fourni par Amazon est repéré sur un trottoir près du siège social de la société à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dans une averse constante autour des bâtiments du siège du centre-ville d’Amazon à Seattle, la marche des parapluies est comme une danse bien chorégraphiée. Jusqu’à ce que quelqu’un se tape le visage.

Les grands déflecteurs de pluie orange et blanc protègent les travailleurs transportant des ordinateurs portables et des téléphones lorsqu’ils se déplacent d’un gratte-ciel à l’autre, dans les restaurants à proximité et reviennent avec de la nourriture à emporter. Ils couvrent les gens et les chiens car les chiens – il y a tellement de chiens sur Amazon – font leurs affaires à l’extérieur.

“Les chiens sont des divas et doivent être couverts en allant aux toilettes”, m’a dit une employée d’Amazon alors qu’elle se tenait sous la pluie sans parapluie.

Dans toute autre ville, les parapluies seraient à peine remarqués. Il pleut. Bien sûr, vous ouvrez un parapluie et marchez en dessous pour rester au sec. Comme c’est pratique. Merci, Samuel Fox. Mais à Seattle, il y a un segment important et fier de la population qui pense que les parapluies ne sont pas pour les locaux, ils sont pour les touristes et les greffes. Les nord-ouest du Pacifique endurcis portent des vestes de pluie, avec des capuchons, gardant ainsi leurs mains libres pour se tapoter le dos qui sèche.

(Photo . / Kurt Schlosser)

Dans un article publié en 2015 sur le site d’actualités Crosscut, Jean Godden, chroniqueuse de presse de longue date devenue conseillère de la ville de Seattle, a évoqué la soi-disant mort prématurée de l’âme de Seattle aux mains du géant de la technologie en pleine croissance. Godden a déclaré que l’âme de la ville vivait bien et, ce faisant, a fait référence à des parapluies, bien sûr.

“Amazon n’a pas tué Seattle; ne s’est pas approprié son âme », a écrit Godden. “En fait, vous pouvez regarder les choses dans l’autre sens: Seattle a absorbé Amazon, enseignant à une nouvelle génération comment faire du Bumbershoot, comment vivre sans parapluies et comment prononcer” panope. “”

Cinq ans plus tard, Amazon est beaucoup plus grande et ne vit presque pas sans parapluies.

Un autre chroniqueur, Gene Balk du Seattle Times, a plongé dans le différend la semaine dernière, non pas tant pour plaider pour ou contre la façon dont les habitants de Seattle restent au sec sous la pluie, mais pour souligner dans un tweet à quel point le grand style de golf est agaçant les parapluies sont sur les trottoirs de la ville.

Je sais qu’ils ne paient aucun impôt fédéral, mais ce qui m’agace vraiment en ce moment sur Amazon, ce sont ces parapluies massifs qu’ils remettent à tous les employés pour marcher sur les trottoirs étroits de Seattle. pic.twitter.com/MSFyBQbaru

– gene balk (@genebalk) 22 janvier 2020

Une observation similaire a été faite il y a deux ans par Charles Mudede à The Stranger. “Les petits parapluies, qui sont beaucoup plus stylés et pas désagréables, ne feraient tout simplement pas l’affaire des employés d’une entreprise qui a sa ville à côté”, écrivait Mudede à l’époque.

Jared Axelrod, qui travaille dans la politique publique d’Amazon, a tweeté ses deux cents chez Balk et d’autres, dont moi: “Se plaindre des parapluies est facilement la pire vieille Seattle contre la nouvelle Seattle.”

Les défenseurs et les détracteurs de la culture de Seattle se sont lancés dans la tempête de réponses sur Twitter. Si seulement nous avions un parapluie pour repousser toutes les larmes.

Les parapluies, qui sont assez grands pour couvrir au moins trois personnes, sont à la disposition des employés ou de toute personne visitant le siège d’Amazon, m’a-t-on dit à l’intérieur du magasin 4 étoiles de l’entreprise au pied de l’une de ses tours les plus récentes. La taille du golf est destinée à offrir une couverture supplémentaire, a déclaré la société, à toute personne ayant des sacs ou partageant avec un collègue lors de la marche entre les immeubles de bureaux ou du déjeuner.

Ils sont dans des poubelles juste à l’intérieur des portes de nombreux bâtiments amazoniens dans la région du triangle de Denny et de South Lake Union. Même The Spheres – une forêt tropicale urbaine artificielle – propose des parapluies, vraisemblablement pour la brume à l’extérieur, pas l’environnement rempli de plantes à l’intérieur.

(Photo . / Kurt Schlosser)

Debout sans personne sous la pluie, j’ai regardé le flux constant de gens à travers différents blocs de la ville aller et venir avec eux. Les couleurs les rendent faciles à repérer à distance, contrairement aux parapluies traditionnellement plus petits et souvent noirs que d’autres portent.

J’ai vu des gens esquiver et tisser pour éviter un globe oculaire ou un coup d’oreille. Les parapluies qui passaient étaient élevés bien au-dessus des autres parapluies ou inclinés d’un côté. Ils ont même été utilisés sous les nombreux auvents de trottoir conçus pour garder les gens à l’abri des éléments à la base des bâtiments amazoniens.

J’ai regardé un chien dans un imperméable jaune chasser d’autres chiens à l’intérieur d’une petite enceinte entre le premier jour de la société et les tours Doppler. L’humain du chien se tenait sous un parapluie. Uniquement dans «Cloud City».

Deux gars en T-shirts marchaient côte à côte, chacun avec son propre parapluie. “Nous ne sommes pas de Seattle”, ont-ils déclaré. Personne qui travaille chez Amazon n’est originaire de Seattle, a plaisanté un autre employé.

L’ancien mode de veille sur la façon dont il pleut tout le temps à Seattle n’est clairement plus à la hauteur lorsqu’il s’agit de dissuader les gens de déménager en ville, en particulier lorsque le temps moche fait face à des emplois technologiques bien rémunérés. Il pleut des billets d’un dollar maintenant, amirite?!

Un selfie parapluie, reflété dans le verre des sphères amazoniennes. (Photo . / Kurt Schlosser)

Je ne pouvais pas résister à saisir un parapluie et à voir comment l’autre moitié (apparemment plus sèche) vivait. J’ai encerclé le bloc en dessous de quelques fois, en évitant les autres et en résistant à l’envie de l’effondrer et de reprendre un style de vie sans accessoires. Je ne savais pas si le parapluie me faisait ressembler à un touriste ou à un touriste qui travaillait pour Amazon. Le fait que j’y pensais même au moins signifiait que j’étais à Seattle depuis assez longtemps pour savoir que c’était un débat, contrairement aux nombreuses personnes autour de moi.

J’étais content de le retourner. Je voulais me fondre dans l’environnement de ma parka, comme une goutte de pluie frappant le pavé mouillé.

Dans un article publié en 2007 dans le magazine Pacific NW intitulé «Pour ça», le journaliste et chroniqueur de longue date du Seattle Times, Steve Johnston, a écrit sur son enfance dans le Nord-Ouest, son amour pour la pluie et son dégoût pour les parapluies.

«Si vous grandissez dans la culture de la pluie, vous devenez un guerrier de la pluie. Si vous déménagez ici, vous devenez un Rain Weenie », a écrit Johnston. “Un Rain Warrior ne possède pas de parapluie. Si quelqu’un donne au guerrier un parapluie, il est conservé près de la porte d’entrée pour être prêté au Rain Weenie quand il commence à bruiner.

«Un Rain Warrior portera un chapeau et une veste imperméables et dotés d’une capuche», a ajouté Johnston. “Mais rien d’autre pour signaler que le Guerrier a besoin d’une sorte de bouclier pour faire face au déluge.”

J’ai fait face au déluge sur Amazon qui est sa culture ombrelle. Et peut-être, pour ceux qui m’ont vu debout sous une averse, accroché à mes vieilles habitudes de Seattle, je suis tout mouillé à plus d’un titre.

(Photo . / Kurt Schlosser)