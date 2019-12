Les HomePods couplés en stéréo doivent être une option audio pour Mac

Je ne peux pas croire que je doive demander à Apple d’ajouter des HomePod appariés en stéréo comme périphérique de sortie audio Mac! C'est la demande de fonctionnalité la plus ridicule à ce jour, car il est absolument insensé que cela ne soit pas déjà intégré à macOS – en particulier qu'il ne soit pas intégré à Catalina.

Les propres applications audio d'Apple vous permettront avec plaisir de sélectionner des HomePod couplés en stéréo comme un seul périphérique de sortie. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessus que l'application Musique voit mes HomePods Office et Winter Garden comme un seul appareil.

Mais pas le Mac lui-même…

Je peux restituer le son Mac vers Office Left ou Office Right, mais pas vers la paire stéréo.

J'ai donc la situation tout à fait ridicule d'avoir une paire de HomePods sur mon bureau mais de ne pas pouvoir les utiliser avec mon Mac à moins que ce soit via une application qui reconnaît les paires stéréo.

Les applications iTunes, Musique, Podcasts et Apple TV sont toutes bonnes. Ceux-ci ont chacun leurs propres commandes de sortie audio et reconnaîtront tout appareil AirPlay, y compris les HomePod couplés en stéréo.

Spotify est un peu plus compliqué: à moins que les haut-parleurs sans fil ne prennent explicitement en charge Spotify, l'application Mac ne les verra pas. Cependant, l'application iPhone le fait (sous Plus d'appareils), et si je commence la lecture là-bas, je peux ensuite utiliser l'application Mac comme télécommande pour l'application iPhone.

Mais YouTube, Netflix ou tout autre site Web? Non: tout ce que je peux faire, c'est sélectionner l'un des deux haut-parleurs.

Nous avons d'abord noté cette limitation peu de temps après le lancement d'AirPlay 2, en juin de l'année dernière. Quelque 18 mois et une version majeure de macOS plus tard, la position est inchangée.

La raison en est, incroyablement, parce que le système macOS ne prend pas en charge nativement AirPlay 2, seulement AirPlay 1. Oui, la dernière version du système d'exploitation phare d'Apple ne prend pas en charge la dernière version du propre protocole audio d'Apple. Apple a intégré les protocoles dans ses applications audio, mais pas dans macOS lui-même.

C'est franchement embarrassant. Apple, je vous en prie.

Soit dit en passant, oui, les HomePod couplés en stéréo sont exagérés en tant que haut-parleurs Mac. La raison pour laquelle je les ai, c'est que mon bureau est une pièce plutôt multifonctionnelle. Bureau le jour, chambre d'hôtes la nuit (grâce au lit pliant) et parfois salle de danse. Quand nous avons des amis pour nous entraîner, je veux jouer la même musique dans le salon et le bureau. Il y a bien sûr d'autres enceintes AirPlay 2, mais les HomePod couplés en stéréo m'ont suffisamment impressionné pour obtenir une paire de reconditionnements pour le bureau.

Êtes-vous d'accord avec moi que c'est une omission ridicule? Ou est-ce que je fais un cas de bord? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

Répondez à notre sondage