Les hôtels de jeux Atari arrivent dans huit villes américaines, dont Seattle et San Francisco – .

(Rendu Atari)

Atari – oui, cet Atari – se lance dans l’hôtellerie.

Le pionnier du jeu vidéo met son nom sur huit nouveaux hôtels aux États-Unis, dont un à Seattle. Les hôtels comporteront des studios d’esports où les pros pourraient concourir et des «terrains de jeux Atari», qui pourraient accueillir des joueurs plus occasionnels.

La construction du premier hôtel de Phoenix commencera plus tard cette année. Des emplacements à Seattle, San Francisco, San Jose, Austin, Chicago, Denver et Las Vegas suivront.

Atari travaille avec GSD Group – une société de stratégie de marque liée à la Woz Innovation Foundation du cofondateur d’Apple Steve Wozniak – et le producteur de films Teenage Mutant Ninja Turtles Napoleon Smith III sur le projet. La société immobilière Phoenix True North Studio développera le premier emplacement.

“Ensemble, nous allons construire un espace qui sera bien plus qu’un simple endroit où séjourner”, a déclaré Fred Chesnais, PDG d’Atari, dans un communiqué. “Atari est une marque mondiale emblématique qui résonne avec des personnes de tous âges, pays, cultures et origines ethniques et nous ne pouvons pas attendre que nos fans et leurs familles apprécient ce nouveau concept d’hôtel.”

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués dans l’annonce, mais les rapports indiquent qu’Atari octroie une licence pour son nom aux projets. Selon Engadget, Atari recevra une avance de 600 000 $ et 5% des revenus des hôtels.

Atari existe depuis près de 50 ans, et il est connu pour fabriquer certains des premiers systèmes de jeu à domicile ainsi que des titres emblématiques tels que Asteroids et Pong. La société a changé de mains plusieurs fois au fil des ans, mais elle continue de créer des jeux et travaille sur une plate-forme technologique de blockchain qui comprendra sa propre crypto-monnaie.

Seattle a du sens pour un hôtel de jeu en raison de son profil élevé dans l’industrie. La région abrite Microsoft et sa division Xbox, le siège nord-américain de Nintendo, de grands studios comme Halo-maker Bungie et des géants du jeu du monde entier ont ouvert des bureaux dans la région.

Seattle est également un haut lieu de l’e-sport, accueillant la compétition «The International» depuis des années. Cependant, en 2018, l’événement est passé à Vancouver, en Colombie-Britannique. parce que sa maison de Seattle – Key Arena – est au milieu d’un projet de rénovation massif.

L’annonce n’a pas donné de détails sur l’emplacement ou le calendrier d’ouverture de l’hôtel de Seattle. Nous avons contacté GSD pour plus d’informations et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

La ville est au milieu d’un boom hôtelier, avec des milliers de nouvelles chambres mises en ligne ces dernières années. Il est probable qu’Atari et ses partenaires voudront entrer au rez-de-chaussée d’un projet pour façonner son développement.

Le seul projet d’hôtel dans le centre-ville à venir pour une revue de conception, l’une des premières approbations du processus de Seattle, se situe au 130 Fifth Ave. N., à seulement quelques pâtés de maisons de la Space Needle. Les documents d’examen de la conception ne mentionnent pas Atari ou les jeux dans les descriptions du plan.