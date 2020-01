Les humains sont le plus grand avantage concurrentiel des entreprises

Auteur: Cadie Thompson, Tyler Sonnemaker

En même temps que la technologie permet aux entreprises d’être plus efficaces, elle alimente également les craintes que l’automatisation ne fasse que les travailleurs soient remplacés par des machines.

Ellyn Shook, directrice du leadership et des ressources humaines chez Accenture, le voit cependant d’une autre manière.

“Les gens sont la principale source de l’avantage concurrentiel d’une entreprise”, a déclaré Ellyn Shook, directrice des ressources humaines chez Accenture, à Business Insider lors d’une interview au Davos Economic Forum.

En fait, c’est précisément en raison du rôle de plus en plus important de la technologie que Shook considère les êtres humains comme quelque chose de si crucial.

“La technologie sera en mesure de faire beaucoup de travail que les humains font aujourd’hui, mais ce sont des compétences humaines, créativité, collaboration et communication “qui, selon Shook, nous différencient des machines.

Un domaine dans lequel la relation entre les êtres humains et la technologie a considérablement évolué est celui des services de processus métier, car les entreprises automatisent tous les aspects, de l’embauche à la paie et au service client. Cela signifie que des entreprises comme Accenture, qui compte plus d’un demi-million d’employés et effectue une part importante de ce type de travail, ont déjà dû apporter des changements.

“Il était très évident pour nous depuis le début, il y a près de six ans, que l’automatisation et d’autres technologies intelligentes allaient pouvoir être appliquées au travail que beaucoup de nos êtres humains font”, a déclaré Shook.

Mais quand Accenture a cherché à développer son activité de services numériques, elle a adopté une nouvelle stratégie: elle a en fait demandé aux employés d’automatiser leur travail.

Shook a expliqué que l’entreprise faisait face à un défi en termes d’innovation, en disant aux employés que s’ils automatisaient leur travail, Accenture les reconsidérerait avec de nouvelles compétences et leur permettrait Choisissez parmi l’un des cinq nouveaux parcours de carrière.

Parce que la plupart des discussions sur l’automatisation à l’époque étaient assez alarmistes, Shook a d’abord pensé que “les gens s’enfuiraient”. Au lieu de cela, a-t-il dit, 16 000 employés ont accepté l’offre de l’entreprise et ils ont fini par rapporter une plus grande satisfaction au travail dans chacune de ces 5 alternatives professionnelles.

“Avouons-le, les gens n’aiment pas le traitement des transactions; ce n’est pas intéressant, ce n’est pas attrayant et le cerveau n’est pas vraiment utilisé”, a résumé Shook.

Grâce à l’expérience, selon Shook, Accenture a appris que ce sont les compétences humaines exclusives, telles que la créativité, la collaboration et la communication, qui permettent aux gens de faire un travail que les machines ne peuvent pas faire.

“Lorsque les technologies intelligentes rejoignent l’ingéniosité humaine, vous obtenez des performances exponentielles”, a fait remarquer Shook, ajoutant que “la manière dont [en Accenture] nous voyons que la technologie consiste à élever les humains et non à les éliminer. “

Mais ces changements technologiques peuvent être ennuyeux pour les employés. Et comme de plus en plus d’entreprises cherchent à prendre en compte les besoins de toutes les parties intéressées, Shook a souligné la nécessité d’être transparent avec les employés pour gagner leur confiance.

“La transparence est ce qui génère la confiance, et la confiance est une monnaie très importante lorsque la vitesse du changement se produit à des taux sans précédent”, a déclaré Shook.

L’établissement de cette confiance semble également se traduire en valeur en tant que monnaie financière. Les propres recherches d’Accenture suggèrent que les entreprises qui «atteignent des niveaux élevés d’innovation et de confiance de la part de leurs parties prenantes surpassent leurs concurrents au sein de l’industrie au niveau financier, avec une moyenne de 3,1% plus d’avantages opérationnels ainsi que des rendements plus élevés pour les actionnaires. “

Si l’analyse de Shook et la recherche d’Accenture sont correctes, cela signifie que les entreprises devront continuer à investir dans les personnes, et pas seulement dans la technologie, pour rester compétitives.

