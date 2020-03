Les images de Star Wars montrent Daisy Ridley filmant la scène finale de Rey Skywalker

De nouvelles photos des coulisses de Star Wars: The Rise of Skywalker Daisy Ridley montre les derniers moments du film, où Rey prend le nom de Skywalker sur Tatooine. Dans la perspective de The Rise of Skywalker, les fans étaient curieux de savoir comment l’histoire de Rey se terminerait, en particulier à cause de tous les rebondissements qu’elle avait pris jusqu’à ce point. D’un charognard solitaire sur Jakku à un puissant Jedi, le voyage de Rey pourrait être considéré comme l’un des points forts de la trilogie Star Wars redémarrée par Disney. Il pourrait également être considéré comme l’une des parties les plus contestées, car les origines de Rey ont suscité beaucoup de débats parmi la fanbase.

Alors que Star Wars: The Last Jedi a affirmé que Rey n’était “personne” qui venait de parents alcooliques, The Rise of Skywalker a inversé cela et en a fait la petite-fille de l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid). Certains ont fait l’éloge de cette révélation, car elle a finalement donné à Rey la lignée légendaire qu’ils attendaient, tandis que d’autres ont été bouleversés, la décision a renversé les affirmations de The Last Jedi. Au final, cela ne semblait pas avoir autant d’importance, car Rey choisit de prendre le nom de Skywalker dans les derniers instants du film, en l’honneur de ses mentors.

Dans le cadre de la sortie à domicile de The Rise of Skywalker, un making-of documentaire a mis en lumière tous les travaux en coulisses qui sont entrés dans l’épopée de science-fiction. Ridley a filmé la scène de Rey Skywalker, qui comprenait également Rey enterrant Luke (Mark Hamill) et Leia (Carrie Fisher) et levant l’un des siens. Découvrez-les ci-dessous:

La décision de Rey de devenir Rey Skywalker s’est avérée controversée auprès des fans, bien que l’auteur de la romanisation de The Rise of Skywalker, Rae Carson, se soit prononcé récemment en faveur du moment. Carson a déclaré qu’elle croyait que cela représentait la victoire finale des Skywalkers sur Palpatine, car cela montrait que Rey rejetait sa famille maléfique et embrassait la lumière. Bien que le moment semble être un hommage approprié à Luke et Leia, il ressemble également à un service de fans, qui est l’une des plaintes adressées à The Rise of Skywalker depuis sa sortie.

La montée de Skywalker restera probablement toujours un film controversé parmi les fans de Star Wars, tout comme les autres films Disney Star Wars. La franchise est actuellement en pause en ce qui concerne les films, bien que la télévision continue de prospérer sur Disney + avec The Mandalorian, The Clone Wars et la prochaine série Obi-Wan. Sur grand écran cependant, la saga Skywalker est terminée, bien que le nom persiste dans l’univers Star Wars à travers Rey.

Source: sortie à domicile de The Rise of Skywalker