Les images de West Side Story révèlent le remake musical de Steven Spielberg

Steven Spielberg donne sa tournure à la comédie musicale classique dans les images du premier regard de son West Side Story film. Après des années à parler de son désir de ré-imaginer Leonard Bernstein, Arthur Laurents et le succès de Broadway de Stephen Sondheim pour le grand écran, le réalisateur emblématique franchit enfin le pas. Auparavant adapté en 1961 dans la catégorie Meilleur film, la comédie musicale tourne autour de la rivalité entre deux gangs d’adolescents (les Jets blancs et les requins portoricains) dans la région de l’Upper West Side de NCY vers les années 1950. Le film a été éclairé par Disney après avoir finalisé l’achat de Fox et devrait actuellement arriver dans les salles en décembre.

Pour le film de Spielberg, Ansel Elgort (Baby Driver) et la nouvelle venue Rachel Zegler jouent Tony et Maria, l’ancien membre des Jets et la sœur cadette du leader des Sharks, Bernardo (David Alvarz), qui finissent par tomber amoureux malgré la tensions entre leurs amis et leurs familles. Les trois sont rejoints dans le film par la vétérane de Broadway Ariana DeBose dans le rôle d’Anita, la petite amie de Bernardo et l’ami et collègue de Maria, qui maintient une vision plus optimiste de l’Amérique que Bernardo. Rita Moreno, qui a remporté un Oscar pour avoir joué Anita dans le West Side Story de 1961, a joué dans l’adaptation de Spielberg en tant que Valentina, la propriétaire du magasin du coin où Tony travaille et une version repensée de Doc du film de 1961.

Dans le cadre d’une pièce exclusive sur West Side Story pour Vanity Fair, Moreno a expliqué que Spielberg et son écrivain Tony Kushner (qui a également écrit les réalisateurs Munich et Lincoln) «voulaient vraiment en corriger certains … devrais-je dire des torts? Je ne sais pas si c’est … oui, c’est juste, car le [1961] le film avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, à part le fait qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien. ” Cela comprend le casting de plus d’acteurs portoricains, dont beaucoup sont présentés dans les photos de premier regard de l’article de Vanity Fair. Vous pouvez les consulter dans la galerie ci-dessous.

Selon Spielberg, 20 des 33 personnages portoricains de son West Side Story sont interprétés par des acteurs spécifiquement portoricains ou d’origine portoricaine, les treize autres étant joués par des membres de la plus grande communauté Latinx. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport aux films de ’61, qui présentaient plusieurs personnages portoricains interprétés par des acteurs au visage brun (Moreno étant l’une des rares exceptions). S’adressant à Vanity Fair, Moreno a expliqué: «C’est ce qu’ils essayaient de réparer et d’améliorer, et je pense qu’ils ont fait un travail incroyable.» Spielberg a également salué la distribution Latinx du film pour l’authenticité qu’ils ont apportée à la table.

“Ils se sont apportés, et tout ce qu’ils croient et tout ce qui les concerne – ils ont apporté cela au travail. Et il y avait tellement d’interaction entre les acteurs voulant pouvoir s’engager dans l’expérience portoricaine. Ils représentent tous, je pense, un diversité, tant au sein de la communauté portoricaine, nuyoricaine que de la communauté latine en général. Et ils ont pris cela au sérieux. “

Par l’apparence des choses, West Side Story de Spielberg aura également des costumes aux couleurs vives conçus par Paul Tazewall (Harriet) pour correspondre à ceux présentés dans le film ’61. Le nouveau film a déjà apporté quelques changements esthétiques à l’esthétique de la version ’61 (notamment Anita de DeBose a une robe dorée, contrairement à la robe violette que Moreno portait dans le rôle), mais semble autrement aussi visuellement impressionnante qu’une pourrait s’y attendre. Spielberg n’a jamais réalisé de comédie musicale auparavant, il sera donc excitant de voir ce qu’il apporte au genre à ce stade de sa carrière. Le film ’61 place la barre haute, mais le nouveau West Side Story est en train de devenir une réinvention intéressante du classique à part entière.

Source: Vanity Fair