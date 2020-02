Les images divulguées du Fujifilm X-T4 nous donnent un premier aperçu de la prochaine caméra sans miroir

Il y a un compte à rebours qui tourne sur le site Web de Fujifilm, nous faisant savoir que le X-T4 deviendra officiel le 26 février, mais cela signifie simplement que nous allons voir une avalanche de fuites sur la prochaine caméra maintenant.

Alors que quelques spécifications X-T4 font déjà l’objet de rumeurs, aucun rendu ou image n’a été révélé … jusqu’à présent. Fuji Addict et Fuji Rumors ont publié des images divulguées du X-T4, ce qui nous donne un aperçu plus approfondi du prochain appareil polyvalent sans miroir de Fujifilm. Toutes les images sont fortement filigranées mais Fuji Addict en a partagé deux qui sont claires.

(Crédit d’image: Fuji Addict / Fuji Rumors)

Si la véracité des images divulguées peut être prouvée, la rumeur de Fuji Addict de novembre 2019 sur l’écran à bascule du X-T4 pourrait bien être vraie. À l’époque, Fuji Addict a également signalé que la prochaine caméra serait capable de capturer des vidéos 6K / 60p comme le Panasonic Lumix S1H, mais une nouvelle liste de spécifications révélée par Fuji Rumors suggère que cela pourrait ne pas être le cas après tout.

(Crédit d’image: Fuji Addict / Fuji Rumors)

D’après les images divulguées, il semble que le X-T4 soit plus ou moins identique à son prédécesseur, à la seule exception de l’écran. En y regardant de plus près, cependant, nous révélons quelques ajustements mineurs, en particulier au sous-cadran étiqueté à gauche qui semble inclure un mode HDR dédié. La lampe d’assistance AF semble également avoir été positionnée légèrement plus haut, et Fuji Addict dit que l’appareil photo sera légèrement plus épais que le X-T3.

Nous avons récemment entendu que Fujifilm avait développé une batterie plus grande pour le X-T4 et les deux sites de rumeurs susmentionnés ont révélé qu’il s’agirait d’une batterie de 2 350 mAh. Si c’est vrai, c’est un coup de pouce majeur de la batterie NP-W126S de 1260 mAh utilisée dans le X-T3, expliquant pourquoi le nouvel appareil photo sera légèrement plus grand que le modèle actuel.

Les rumeurs suggèrent que le X-T4 héritera du même capteur 26MP qui est actuellement utilisé dans le X-T3, et nous ne nous plaindrons pas si c’est le cas – que le capteur X-Trans est fabuleux, avec de superbes performances de bruit, et n’est que environ 18 mois après tout.

Il semble que le X-T3 n’ait été annoncé qu’hier, après sa sortie en septembre 2018 et a presque immédiatement commencé à concourir pour une place dans notre meilleure série de caméras sans miroir. Mais Fujifilm ne semble pas encore trop enclin à se reposer sur ses lauriers – après avoir annoncé le X100V, le fabricant japonais d’appareils photo est prêt à lancer le quatrième vivaneau X-T.