les images et les spécifications apparaissent en ligne

Nous savons depuis un certain temps que Motorola prévoit de défier les différents concurrents du secteur mobile pour cette année, y compris dans le haut de gamme du marché. En fait, le nouveau sera officiellement annoncé au cours des prochaines semaines Motorola Edge +, un smartphone qui promet vraiment de grandes choses. En plus de cet appareil, la société présentera également une version légèrement moins performante mais toujours haut de gamme, à savoir la Motorola Edge.

Motorola Edge arrive bientôt avec un écran incurvé et un taux de rafraîchissement élevé

Motorola Edge ce sera la version alternative au véritable smartphone haut de gamme que la société présentera prochainement. Au cours des dernières heures, en particulier, diverses informations intéressantes et quelques images en direct de cet appareil de marque sont arrivées Motorola.

Les images en question ont été publiées par le portail bien connu XDA-Developers. Comme nous pouvons le voir sur les images, le nouvel appareil de la société sera également caractérisé par un design très raffiné. L’avant sera en effet caractérisé par la présence d’un affichage incurvé sur les côtés avec style Affichage de la cascade (similaire, en substance, à l’affichage du Huawei Mate 30 Pro). La présence de ce type d’affichage nécessite l’absence de boutons latéraux physiques. Ce panneau sera un OLED et se vantera également de la présence d’un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Le secteur photographique, qui comprendra un capteur photographique principal de, sera également très précis 64 mégapixels, un objectif grand angle 16 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un module de mise au point laser. Du point de vue des performances, cependant, le processeur de ce nouveau Motorola Edge sera le SoC Snapdragon 765 de Qualcomm et il y aura 6 Go de RAM. Enfin, la batterie sera de 4500 mAh, mais il n’y aura pas de support pour la charge sans fil.