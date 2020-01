Les imitations des Airpod d’Apple peuvent être dangereuses

Avouons-le: les Apple AirPods, Les casques Bluetooth conçus par Apple, sont vraiment beaux et confortables à utiliser et sans surprise en peu de temps ils ont conquis 45% du marché. Mais hélas, ce sont aussi des articles assez chers: des AirPod réguliers en fait coûte 179,00 €, pendant la version pro coûte même 279,00 €, pas exactement deux dollars! Pour cette raison, des versions économiques ont été créées pour imiter les AirPods mais à des prix beaucoup plus bas.

Parce que ces imitations ne sont pas recommandées et nuisibles

60 millions de consommateurs est un site français dédié aux consommateurs et récemment déconseillé d’acheter des imitations de ce type d’écouteurs. Ce magazine en ligne a commandé 7 types différents de casques Bluetooth et considéré l’expérience comme un désastre. Les sites d’achat sont AliExpress, Wish ou Amazon et seuls 7 des 7 produits sont arrivés.Certains Youtubers ont loué la fonctionnalité de ces produits mais le magazine la nie. Le prix de ces produits varie de 20 € à 65 €. Les plaintes sont notamment adressées à Liberty Play, qui, après le premier échec de l’envoi, a envoyé son produit à 65 € avec un casque non fonctionnel. Il semble que les retards et les pertes soient fréquents pour cette entreprise qui a accidentellement rendu le site indisponible pendant plusieurs jours.

Parmi ces produits, seuls 3 étaient essentiellement testables et à première vue, ils semblent presque identiques aux originaux, avec connexion à l’appareil et commandes vocales avec Google ou avec Siri. Mais quand le son atteint l’oreille, les aigus sont considérés comme agressifs et les basses inexistantes, avec un résultat global de sons nuisibles à l’ouïe. Le meilleur résultat est donné par Padear qui n’atteint cependant pas le score minimum établi par eux. De plus, il dépasse la pression acoustique de 110 dB, dépassant le volume autorisé par les normes européennes de 10 décibels. Les risques sont donc de confiscation du produit et, plus important encore, dommages réels aux oreilles.