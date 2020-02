Les impressions de ce Redditor pourraient vous surprendre – .

Si vous regardez en arrière certains des lancements de produits les plus embarrassants de l’histoire de la technologie, Samsung est un nom qui revient sans cesse. Bien sûr, il y avait le fiasco du Galaxy Note 7, un appareil qui était littéralement enclin à prendre feu et, dans certains cas, à exploser et à blesser des utilisateurs sans méfiance. Plus récemment, le lancement du Samsung Galaxy Fold a été repoussé après que presque toutes les premières unités d’examen se soient mises à tester en quelques heures seulement.

Bien que Samsung ait finalement publié le Galaxy Fold quelques mois plus tard, l’appareil n’a pas vraiment donné confiance que les smartphones pliables représentent la vague de l’avenir. Bien que les smartphones pliables soient intrigants et nouveaux, il y a de bonnes raisons de penser que la conception est effectivement une solution à un problème qui n’existe pas réellement. De plus, un bon nombre de critiques initiales sur Galaxy Fold étaient moins que flatteuses.

Bien qu’il reste à voir si les téléphones pliables disparaîtront dans l’obscurité dans quelques années, Samsung n’a pas l’intention de se retirer du gaz. Lors du prochain événement Unpacked de Samsung, la société prévoit d’introduire un smartphone pliable de nouvelle génération baptisé Galaxy Flip Z. De plus, Samsung prévoit également de sortir un Galaxy Fold 2.

Entre-temps, nous sommes récemment tombés sur un examen exhaustif de Galaxy Fold sur Reddit par quelqu’un qui a passé beaucoup de temps avec l’appareil. Si vous êtes curieux de consulter un examen approfondi de la vie quotidienne avec un Galaxy Fold, le fil vaut vraiment la peine d’être vérifié dans son intégralité, surtout parce qu’il est étonnamment positif.

Quelques extraits de choix peuvent être vus ci-dessous:

[The] l’appareil est tout simplement agréable à tenir. C’est le premier téléphone depuis des années que je me sens confiant à transporter sans étui. le mode plié mince est facile à transporter ou à utiliser d’une seule main, et lorsque la chose est ouverte, le bord de protection en plastique autour de l’écran vous offre un endroit décent où vous accrocher lorsque vous faites votre chose. Notez que le poids et le facteur de forme prendront quelques jours pour s’habituer, si vous êtes comme moi et que vous tenez généralement un téléphone d’une main et que l’autre main sert à naviguer, en dehors de la frappe.

Fait intéressant, mais sans surprise, le Galaxy Fold n’excelle pas en matière de consommation de médias:

Donc, si vous vouliez l’obtenir uniquement pour la consommation des médias… cela n’en vaut pas la peine. Là où ça devient intéressant, c’est autre chose. Notez avec le fonctionnement typique des applications Android, la densité de l’écran affecte si vous voyez la variante de téléphone ou de tablette d’une application et le zoom par défaut de Samsung classique met tout en vue du téléphone … ce qui est nul. Le réduire au plus petit fait cependant changer les choses. Voici youtube. Feedly. Google Agenda. Gmail fait sa vue de panneau divisé, Chrome vous donne les onglets en haut et bien plus encore. De toute évidence, toutes les applications sur Android n’ont pas de vues de tablette robustes, donc les applications de téléphone étendues vous donnent souvent moins d’informations … mais les applications optimisées pour les tablettes vous donnent généralement plus de choses à l’écran. YMMV sur l’application. Cela inclut également le Web. Les sites se comportent également différemment et peuvent vous proposer plus ou moins de texte à l’écran.

Dans l’ensemble, je ne suis toujours pas convaincu par l’idée des smartphones pliables, mais l’avis ci-dessus est surtout positif. Donc, même si je reste sceptique, il sera intéressant de voir une légère augmentation dans l’adoption générale une fois que le Galaxy Fold 2 et Flip Z sortiront.

Source de l’image: Kelvin Chan / AP / Shutterstock

